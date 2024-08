Tret de sortida a les obres d’un tram del carrer del Carme

Aquest dijous van començar les obres a un tram del carrer del Carme de Girona i que mantindran aquest sector de la via tallat durant les pròximes tres setmanes. En concret, els vehicles no poden circular en el tram compres entre la pujada de les Pedreres i el pont de l’Areny. De fet, des d’ahir matí, hi ha un camió ubicat just en el punt on els vehicles es desvien per sobre el pont que travessa el riu Onyar o van en direcció plaça Catalunya. És en aquesta última direcció cap on no poden circular els vehicles.

En aquest punt els operaris estan treballant en la reparació de la llosa superior del pou de registre que hi ha al carrer i que es troba en mal estat. Així, els treballs que fan tenir el carrer tallat consisteixen a fer un manteniment de la xarxa de clavegueram. Les actuacions van a càrrec de l’empresa Trargisa.

Tanmateix, el tall no es produirà durant tot el dia fins al 30 d’agost, quan es preveu que acabin les tasques. Serà des de les vuit del matí fins a les sis de la tarda. A la resta d’hora els vehicles podran circular per aquest tram del carrer del Carme amb normalitat, exceptuant els dies 19, 20 i 21 d’agost quan aquest sector es tallarà durant tot el dia.

Així, el fet que el carrer no estigui tallat durant les 24 hores fa que s’hi puguin veure alguns cotxes aparcats i d’altres circulats. I és que es garanteix l’accés i la sortida dels guals en tot moment. D’aquesta manera, el carrer tindrà doble sentit de circulació amb la finalitat de garantir l’entrada i a la sortida dels vehicles aparcats en els garatges d’aquest tram de carrer.

Les obres també afecten la línia L6 del bus en direcció al centre de la ciutat, cap als Jutjats. Aquesta línia fa el trajecte entre Sarrià de Ter i el barri de Vila-roja de Girona. En aquest sentit, des que van començar les obres, s’ha produït un canvi en el recorregut i s’han anul·lat les aturades de la pujada de les Pedreres i l’avinguda de Sant Francesc. Ara, un cop l’autobús arriba al pont de l’Areny passa per sobre l’estructura i s’enfila pel carrer Ultònia i la plaça de Calvet i Rubalcaba per començar des del principi l’avinguda Jaume I. Abans, agafava aquesta via quan sortia de l’avinguda Sant Francesc.