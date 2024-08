La UdG inverteix 860.000 euros per millorar l’Aula Magna Modest Prats

La Universitat de Girona ha tret a licitació les obres de reforma interior de l’aula magna Modest Prats, un espai que es troba al campus del Barri Vell i que ocupa l’antiga església de Sant Domènec. La institució preveu que totes aquestes millores tinguin un cost de 867.842,76 euros, que inclouen diferents obres i instal·lacions, amb el subministrament de mobiliari i equipament audiovisual. Tot això, amb la finalitat de millorar les prestacions funcionals i tècniques i adequar l’espai, tot i que el mateix contracte indica que «l’estructura de la sala està consolidada».

I és que amb el pas dels anys l’Aula Magna ha anat incrementat l’activitat. Amb una capacitat per a 450 persones acull principalment conferències i actes acadèmics de diversos formats, com ara les inauguracions dels cursos acadèmics o les investidures dels doctors honris causa que ha anat proclamant la UdG. És per això que aquest augment de l’activitat a l’espai «ha fet palès les mancances en l’estat actual de l’equipament».

Així, es preveuen una sèrie de millores per «consolidar les activitats acadèmiques que s’hi realitzen». El recinte té una superfície d’uns 475 metres quadrats i un volum aproximat de 8.850 metres quadrats. El contracte també detalla que «l’edifici està a l’espera d'una reforma integral, però amb aquesta actuació permetrà dignificar l’espai mentre no arribi».

Exposició de l’antiga trona

En primer lloc, s’exposarà de forma permanent la trona que havia presidit l’església antigament. S’ubicarà en el vestíbul de l’entrada i les restes de pedra que la formaven seran subjectades per una estructura metàl·lica. La trona data de fa segles, ja que el convent de Sant Domènec, format per l’església i el convent, va ser fundat el 1253 i consagrat el 1339. Ara, està declarat bé cultural d’interès nacional.

Per altra banda, es preveu ordenar les instal·lacions amb l’objectiu de reduir els cablejats superficials que apareixen en els actes habituals. En aquest sentit, l’actuació pretén centralitzar les instal·lacions vistes que transcorreran verticalment partint del peu de les columnes. A més, s’eliminaran tots els circuits horitzontals de les lluminàries de sala i de la detecció d’incendis. D’aquesta manera, el paviment de formigó actual passarà a ser la base d’un nou paviment flotant, amb el terra tècnic que facilitarà el pas de les instal·lacions, i alhora oferirà un major confort tèrmic a l’usuari, a través de la cambra d’aire que es genera.

A part, el contracte preveu el tancament de la capella de Sant Dalmau. Serà un gran portal d’una mica més de dos metres que evitarà la visió de la capella a l’espera que es pugui restaurar en un futur. Aquest gran portal tindrà acabat similar al de la cabina tècnica que s’ubicarà al fons de la sala, en un punt més elevat de la nova cota del paviment flotant. Aquesta cabina permetrà que el personal que tècnic pugui treballar en aquest espai, que tindrà els acabats iguals que l’escenari i la barana del cor.

Altres actuacions

Aquestes cinc actuacions s’emmarquen dins un dels tres lots del contracte que té un preu de sortida de 514.886,74 euros. El contracte especifica que el termini d’execució dels treballs d’aquest lot sigui de sis mesos. Tanmateix, el conjunt de les millores té un termini de set mesos, ja que llavors encara s’haurien de fer les accions emmarcades dins el segon lot (110.061,24 euros) i el tercer (242.894,78 euros).

Pel que fa al mobiliari, se substituiran les actuals cadires per unes de noves. Se’n preveuen 450 en total, la capacitat que té l’Aula Magna Modest Prats. També es volen comprar 300 paletes d’escriptura i sis cadires presidencials. Per altra banda, dins el tercer lot hi ha tot el que té a veure amb l’equipament audiovisual, amb la incorporació de materials com altaveus, micròfons, càmeres de vídeo o cables.

