Sílvia Paneque renuncia a l’acta de regidora a l'Ajuntament de Girona

Sílvia Paneque ha renunciat a l'acta de regidora a l'Ajuntament de Girona després de ser nomenada consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a part de ser la portaveu del nou govern socialista a la Generalitat de Catalunya. Fins ara, Paneque era la portaveu de Girona-Pel Canvi i cap de l'oposició a l'Ajuntament de Girona després d'haver guanyat les eleccions municipals de 2023, malgrat que el pacte entre Guanyem, Junts i ERC la va deixar sense ser alcaldessa.

Aquest matí s'ha celebrat un ple municipal extraordinari de forma telemàtica per fer oficial la renúncia de Paneque. I és que fins que no renunciés a l'acta de regidora a Girona no podria ser proclamada consellera. En aquesta sessió, curta, Paneque ha apuntat que és «l'honor més gran que un pot tenir és poder ser regidor a l'Ajuntament de Girona i treballar per la ciutat». Aquest, és un «objectiu» que vol mantenir de «manera permanent», el de tenir aquesta «vocació de servei públic en favor de la ciutat», i ho vol continuar fent «en les noves oportunitats que vinguin a partir d'ara».

A part, ha desitjat «tots els encerts a l'equip de govern» perquè «els seus encerts seran els de la ciutat». A més, s'ha posat «a disposició en allò que pugui ser útil a partir d'ara».

Per altra banda, Paneque també ha agraït especialment als socialistes les «oportunitats» que ha pogut tenir des de 2011 fins ara. També «el treball que han fet a la demarcació i, especialment, a la ciutat de Girona». Ha conclòs assenyalant que el grup municipal de Girona-Pel Canvi està fent «una gran feina» i està «segura» que la continuarà fent «a partir d'ara».

Els altres membres del consistori també han volgut agrair la tasca que ha fet Sílvia Paneque durant tots aquests anys a l'Ajuntament de Girona. «És indubtable que has treballat de valent», ha dit l'alcalde Lluc Salellas (Guanyem).

La trajectòria

Sílvia Paneque va entrar per primer cop com a regidora a l'Ajuntament de Girona l'any 2011, en una candidatura encapçalada per Pia Bosch i on els socialistes van acabar a l'oposició després de 32 anys al govern. Ja el 2015 va ser la nombre u de la llista del PSC, també acabant en l'oposició, però amb l'oportunitat, el març de 2016, de ser primera tinenta d'alcaldia i responsable de l'àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat després de l'elecció de Carles Puigdemont (JxCat) com a president de la Generalitat i l'entrada a l'alcaldia de Marta Madrenas. Aquesta etapa es va allargar fins a l'octubre de 2017 quan, arran del referèndum de l'1-0 els dos grups municipals van trencar el pacte de govern.

El 2019, Paneque va repetir com a cap de llista, tornant a quedar a l'oposició, igual que va passar en els últims comicis de maig de 2023 tot i guanyar les eleccions. A part, ha combinat el càrrec de regidora a l'Ajuntament de Girona amb el de diputada a la Diputació de Girona, entre 2019 i 2021, i diputada al Parlament de Catalunya, entrant per primera vegada el 2021.

El substitut

Així, qui substituirà Paneque serà la següent persona que forma part de la llista de les eleccions municipals i no és actualment regidor. Els socialistes van treure vuit regidors, tot i que fa uns mesos Pere Parramon, que va ser el segon a la llista de les eleccions municipals de 2023, ja va renunciar a l'acta de regidor per dedicar-se a les tasques de subdelegat del Govern. Per tant, qui entrarà al lloc de Paneque serà el nombre 10, Ferran Rafa Elena.

Paneque, però, també deixa buit el lloc de portaveu de la formació i el de cap de l'oposició. Els socialistes indiquen que aquestes tasques les faran, a partir d'ara, el «tàndem» format per Bea Esporrín i Maxi Fuentes, nombres tres i quatre de les passades municipals, respectivament. Esporrín serà la portaveu, i Fuentes el portaveu adjunt.