Una trentena de joves llancen ampolles i pedres contra els Mossos a la festa major de Bescanó

Una trentena de joves han llençat objectes contra els Mossos d'Esquadra a la matinada del diumenge després dels concerts de la festa major de Bescanó. Els aldarulls haurien començat a un quart de sis de la matinada quan una patrulla de Seguretat Ciutadana va patir atacs dels joves. Segons fonts policials els joves els haurien llançat ampolles i pedres, entre d'altres objectes. Els fets van saldar-se amb un jove de 22 anys (el mes de setembre en farà 23) detingut per un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat i un delicte de desordres públics. El jove no té antecedents. Els Mossos també van identificar un menor d'edat però no van poder denunciar-lo perquè no té l'edat suficient com per imputar-li delictes.

Aquests aldarulls arriben després dels reforços en seguretat privada que han fet diversos ajuntaments de la Selva interior i la Garrotxa per les festes majors. La idea és reduir el nombre d'aldarulls que es registren en aquests municipis durant les festes. Diversos municipis han registrat bandes de menors d'edat que habitualment aprofiten les festes majors de pobles petits per provocar aldarulls amb altres joves. Aquests esforços de pobles petits en incrementar la seguretat privada va estretament lligada amb la coordinació amb el cos de Mossos d'Esquadra i les actuacions policials que realitzen durant les festes majors d'aquestes localitats.