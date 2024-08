Comencen a reparar les canonades de Selva Brava, a Llagostera

L’alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs, ja va detallar que el canvi en la gestió de l’aigua de les urbanitzacions de Selva Brava, Font Bona i La Mata segur que produiria «incidències inconvenients que s’intentaran resoldre en la màxima celeritat possible». De fet, des que Aqualia presta el servei en deteniment de Rec Madral s’han produït alguns talls del servei, especialment a Selva Brava i Font Bona, on les fuites són més importants i on el bombament d’aigua cap al dipòsit es fa de forma manual.

En tot cas, ahir van començar els treballs de reparació de les fuites més urgents a Selva Brava, malgrat que l’Ajuntament ja va detallar que «l’estat actual de deteriorament de les canonades existents dificulta la reparació». En aquest sentit, mentre es fan les actuacions s’han produït talls intermitents en el subministrament d’aigua. Tanmateix, l’Ajuntament confiava en el fet que avui ja es donessin per finalitzades les tasques de reparació de «fuites més urgents» i que entre les onze del matí i les sis de la tarda d’avui es podria restablir el servei. No obstant això, el consistori va elaborar un llistat de les fuites actuals i va prioritzar la reparació de les més urgents. Així, es preveu que els treballs d’altres canonades que no estiguin en bon estat es continuïn fent.

Tot i així, a partir de demà els veïns de Selva Brava poden utilitzar tres fonts públiques que estan ubicades entre els carrers Miranda i Pollancre. A més, poden fer ús de les dutxes del pavelló municipal. Per altra banda, l’Ajuntament ha convocat per dilluns a la tarda (19 hores) al Teatre Casino Llagosterenc una reunió informativa adreçada als veïns de Selva Brava i cases disseminades que s’han vist afectades per la manca de subministrament d’aigua.

A part, des de la setmana passada, el subministrament d’aigua a aquesta urbanització es fa el control del bombeig d’aigua fins al dipòsit de forma manual. Malgrat això, alguns veïns van tardar uns dies més a poder tenir el servei, ja que no depenen directament d’aquest dipòsit. Tot i així, l’Ajuntament va demanar als veïns fer un «ús extremadament responsable i racional de l’aigua, a l’espera de poder automatitzar l’ompliment del dipòsit». Selva Brava és la urbanització que ha tingut més problemes, així, pel que fa al subministrament d’aigua, ara prestat per Aqualia.

Font Bona i La Mata

De fet, a La Mata, els treballs de connexió a la xarxa municipal d’aigua van finalitzar el 7 d’agost i des d’aquell mateix dia Aqualia ha prestat servei amb normalitat, segons ha anat indicant l’Ajuntament a través de les xarxes socials.

En canvi, a Font Bona ha portat una mica més de problemes. Igual que a Selva Brava, el bombeig de l’aigua fins al dipòsit encara es fa de forma manual i, tot i que durant la majoria dels dies el servei s’ha mantingut estable sí que s’han detectat alguns inconvenients. Entre d’altres, que en alguns punts s’ha detectat alguna incidència per acumulació d’aire a les canonades o una incidència que durant el cap de setmana passat va afectar els veïns dels carrers can Crispins i de la Cova. Aquesta incidència va quedar resolta diumenge. Tot i així, ahir l’Ajuntament va indicar que en aquesta urbanització «s’han detectat pics de consum molt elevats» malgrat que el servei «es presta amb normalitat».