Girona ofereix 2.317 places per fer exercici a 163 cursos diferents

L’Ajuntament de Girona oferirà 2.317 places dividides en 163 cursos d’activitats fisicoesportives i aquàtiques per fer exercici físic durant el curs 2024-2025. Concretament, hi haurà 51 activitats fisicoesportives i 112 d’aquàtiques. El període de preinscripcions s’obrirà el dimarts 27 d’agost i es tancarà el dijous 12 de setembre.

Aquesta proposta inclou des de cursos de natació de tots els nivells fins a activitats de manteniment, ioga o pilates, passant per l’escola de tenis o la de monopatí de carrer (skateboarding). L’Ajuntament assegura que les activitats estan pensades per a tots els públics i inclouen opcions per a nadons, infants, jovent, adults, gent gran i infants amb necessitats especials.

La programació d’activitats començarà el dimarts 1 d’octubre del 2024 i s’allargarà fins al 21 de juny del 2025. Aquestes activitats es portaran a terme als pavellons municipals de Palau i Fontajau; a les piscines municipals de Palau i de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla; a la Zona Esportiva Municipal de la Devesa; a les escoles Joan Bruguera, Verd i Pericot; al CREC de Sant Daniel; a la Llar de Jubilats de Germans Sàbat –Taialà; al Centre Cívic Pont Major, i als parcs de patinatge (skateparks) del parc de Jordi Vilamitjana i Pujol i del parc de Domeny.

«El nostre objectiu és garantir que tothom pugui fer activitat física de forma accessible a la nostra ciutat, perquè Girona és sinònim d’esport, i això comporta una societat més sana i cohesionada», destaca el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran i Martínez.