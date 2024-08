Salt no té Cap de la Policia Local des de fa més d’un any

La Policia Local de Salt no té Cap des de fa més d’un any. El mes de maig de l’any passat l’inspector Gregori Martínez va deixar el càrrec i es va agafar una excedència per fer d’advocat.

Aquest canvi de comandament al cos policial va agafar la gent per sorpresa i a més, va comptar amb crítiques d’algun grup municipal perquè creien que Martínez podia haver incorregut en alguna incompatibilitat per si mentre feia de Cap ja exercia d’advocat.

Aquesta falta d’un inspector que lideri la Policia Local ha provocat que al capdavant del cos de seguretat hi hagi un sotsinspector de forma accidental. Un efectiu del cos que ja existia, però que no feia tasques de líder. Això ja fa més d’un any que dura i no s’ha convocat cap plaça per tenir nou cap del cos de seguretat local.

Preguntats per aquest fet, fonts municipals asseguren que «des de Recursos Humans s’està treballant amb les bases del concurs oposició de la plaça d’Inspector que es traurà els mesos vinents». Amb tot, però, no especifiquen quan exactament es produirà això.

Una plaça a la qual podran optar els inspectors que ho considerin i que un cop ocupada, faria que si l’excap Gregori Martínez mai vol tornar només podria ocupar-la si la persona que l’ha guanyada, la deixa vacant.

Gregori Martínez va ser nomenat com a nou cap de la Policia Local de Salt l’1 de gener del 2020. Amb l’inici de l’excedència l’1 de maig del 2023, l’inspector va ostentar al càrrec gairebé tres anys i mig. Abans d’arribar a Salt, havia estat el màxim comandament de la Policia Local de Banyoles. Va accedir a Salt el 2020 i llavors va substituir al cap, Antoni Marco que estava de baixa i es jubilava.

