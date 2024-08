L'Alcampo de l'Espai Gironès fa una campanya de recollida de material escolar

Alcampo celebra, a partir d'avui i fins al pròxim 12 de setembre, la quarta edició de la campanya de recollida de material escolar. Entre els centres que participen en aquesta iniciativa hi ha l'establiment que es troba a l'Espai Gironès de Salt, que va inaugurar el passat mes de juny i participa per primera vegada a la campanya.

Així, els clients que ho desitgin podran donar material escolar nou que després Alcampo entregarà a organitzacions locals amb l'objectiu que es reparteixi a les famílies d'infants que vagin a l'escola i estiguin en situació de vulnerabilitat.

Donació de la companyia

Al mateix temps, Alcampo realitzarà una donació de 25.000 euros en material com ara bolígrafs, llapis, gomes, quaderns, pintures, retoladors, estotjos o motxilles, entre d'altres.

La campanya va començar l'any 2021 i per aquest any hi participaran 81 centres Alcampo d'arreu d'Espanya. La finalitat és afavorir la tornada a l'escola amb igualtat de condicions per a tothom. Al llarg d'aquests anys, gràcies a les aportacions dels clients i la mateixa col·laboració d'Alcampo que ha donat 50.000 euros, s'ha aconseguit entregar més de 197.470 articles valorats en 439.579 euros.