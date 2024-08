Preocupació per si la zona de baixes emissions de Girona afecta els comerços

Girona Centre Eix Comercial ha mostrat la seva preocupació davant la implementació de la zona de baixes emissions a la ciutat. No pel fet «d’estar en contra», sinó per quina manera pot acabar «afectant» a les vendes dels diferents comerços del centre de la ciutat, explica la presidenta de l’entitat, Mercè Ramírez de Cartagena. Així, es mostren «preocupats» perquè després de la pandèmia «Girona s’ha rebifat» i les restriccions a causa de la zona de baixes emissions «poden fer mal». No és l’única entitat de la ciutat que ha presentat al·legacions a la proposta, i és que fa unes setmanes, la Cambra de Comerç ja va comentar que a part de l’àrea que es vol implementar ja hi ha poc trànsit o bé està molt regulat, entre d’altres.

En aquest cas, Ramírez de Cartagena apunta que estaven al cas de les al·legacions presentades per la Cambra de Comerç. Les diferents entitats, cada una, va presentar diverses al·legacions «per fer una mica de pressió i explicar el que preocupa». De fet, la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona o empreses de transports també han presentat al·legacions.

Obrir divendres a la tarda

Ara per ara, la proposta que ha aprovat de forma inicial l’Ajuntament de Girona preveu restringir la circulació de vehicles al centre de la ciutat de dilluns a divendres laborables, de set del matí a les vuit del vespre, als vehicles que no compleixin els requisits mínims ambientals i que no paguen l’impost de circulació a Girona. Tot i així, Ramírez de Cartagena explica que «s’agafa el model de Barcelona».

La presidenta de Girona Centre Eix Comercial demana, però, que en el cas de Girona també s’hi pugui circular els divendres a la tarda. Tot això, perquè «els divendres a la tarda són millors que els dissabtes» quant a vendes. Així, li preocupa el fet que els que venen de fora la ciutat, com que hauran d’aparcar lluny del centre, ja no vagin a comprar. A més, també s’ha de tenir en compte que els diumenges, dia en el qual no hi ha restriccions, «el comerç està tancat». En tot cas, Ramírez de Cartagena creu que l’Ajuntament «ho tindrà en compte» perquè han estat «receptius en la manera de trobar una solució».

En aquest sentit, reclama «una mica més de flexibilitat amb els cotxes que puguin entrar» i també una «bona comunicació». Aquesta, s’hauria de «fer conjunta» i «de forma molt clara», a part de «vendre les condicions en positiu».

Aparcaments dissuasius

A part, també exposa que s’ha fet un estudi on hi ha «4.500 places d’aparcaments» afectades per la zona de baixes emissions. Per tant, són llocs que es «perdrien» i, així, Ramírez de Cartagena proposa que «si aquest cotxe pot arribar al centre, aparca i no es mou, i després surt, això no contamina». I és que comenta que per ara, no hi ha els anunciats aparcaments dissuasius, on la gent aparcaria fora de la ciutat i aniria al centre amb un bus llançadora. «Quan hi siguin ja farem una ciutat més sostenible», però primer s’ha de «buscar una alternativa», perquè comenta que «a les zones per vianants s’hi ven més, però s’hi ha de poder arribar».

En la mateixa línia, el president de la Coordinadora Veïnal de Girona, Roger Casero, detalla aquesta «preocupació» per les «afectacions que hi podria haver a nivell de comerç». «No només per la càrrega i descàrrega» diu, sinó que afegeix que «el centre atreu clients que no són de la ciutat i no sabem quina repercussió pot tenir sobretot els divendres tarda, que comercialment són forts». Així, i fent referència als aparcaments dissuasius, també demana «alternatives» fins que no s’implantin.

Per altra banda, Casero també es mostra preocupat «no només per la repercussió que pugui tenir dins la zona, sinó també fora». Així, detalla que hi haurà barris que tindran una «major pressió» quant a aparcaments i circulació de vehicles. «Els vehicles que entren de fora no ho podran fer i hauran d’anar a aparcar a altres barris». Posa d’exemple el barri de Santa Eugènia, que queda exempt de la zona de baixes emissions.

Set empreses opten a instal·lar les càmeres per controlar el trànsit L’Ajuntament de Girona continua avançant per implantar la zona de baixes emissions el més aviat possibles. Fa unes setmanes, la tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, va detallar que s’havia «treballat amb els sectors implicats» i que el projecte «ja estava bastant treballat» amb l’objectiu d’aprovar-lo de forma definitiva el desembre. A més, Andreu va afirmar que es tenia constància de les demandes que havien fet algunes entitats sabia en «quina direcció» anirien les al·legacions. En paral·lel, abans de l’estiu va treure a licitació el subministrament i instal·lació d’equips per a la monitorització del trànsit previ, durant i posterior a la implantació de la zona de baixes emissions preu un import de 535.498,30 euros (gran part finançats amb els Fons Next Generation). Aquest és un requisit legal per a la regulació de les zones de baixes emissions amb la finalitat de comptar amb informació en la fase de diagnòstic prèvia a la implantació i des de l’any d’aprovació. En concret, són tretze els punts que on hi haurà aquest sistema, que sempre captaran les matrícules dels vehicles per la part posterior. Ara, hi ha set empreses que opten a instal·lar el sistema per monitorar el trànsit a la ciutat, amb l’objectiu de recollir dades en la fase prèvia i durant la implantació. Són Alumbrados Viarios SA, Tecnologías Viales Aplicadas Teva SL, Estacionaminetos y Servicios SAU, Aplicacions Electricas ENE SA, Kapsch TrafficCom Transportation SAU, Aeronaval de Construcciones e Instalacions SA i Som Control i Seguretat SL. Aquesta última és la que ha ofert una quantiat econòmica més elevada, de 480.378,47 euros. Mentrestant, l’oferta més baixa l’ha presentat Aeronaval de Construcciones e Instalacions SA, de 340.613,10 euros. És a dir, gairebé 200.000 menys del preu de sortida fixat per l’Ajuntament. Un cop estigui adjudicat i formalitzat, s’haurà d’executar en vuit mesos. Per tant, fins mínim ben entrat 2025 no hi haurà zona de baixes emissions a Girona.

