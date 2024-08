La veïna de Girona Dolors Mestres celebra el seu centenari.

La veïna de Girona Dolors Mestres i Adroher celebra aquest dijous els seus 100 anys. La regidora de Ciutat que Cuida de l’Ajuntament de Girona, Gemma Martínez, l’ha visitat aquest dimecres al seu domicili del barri de l’Eixample per felicitar-la en nom del consistori i del municipi.

La regidora li ha lliurat, com a obsequis, un ram de flors i una carta signada per l’alcalde de Girona, Lluc Salellas. Durant la trobada, Mestres ha estat acompanyada per la seva família.