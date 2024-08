270 persones entren cada hora a les biblioteques de Girona

Les biblioteques de Girona van rebre el 2023 un total de 601.847 visites. Això significa que cada hora entren en aquests espais 270 persones, segons s’especifica a la memòria de l’Àrea de Cultura, Esports i Educació de l’Ajuntament de Girona. Aquesta és la millora xifra des de 2020, ja que aquest i els anys posteriors es van veure afectats per la pandèmia. De fet, l’any passat la cosa va revifar situant-se en els 451.941 visitants anuals i els 195, de mitjana, cada hora. En canvi, si es comparen les dades d’abans de la pandèmia, la xifra no se supera. El 2019 el nombre de visitants anuals va ser de 730.701, amb 345 visitants per hora de servei. Els registres de 2023 tampoc superen els de 2018.

Arreu de la ciutat hi ha cinc biblioteques. La Carles Rahola, gestionada per la Generalitat, més les municipals Antònia Adroher, Ernest Lluch, Just M. Casero i Salvador Allende. En aquestes, també s’hi ha de sumar la sala de lectura Girona Centre. Cal destacar que el total de carnets al final de 2023 era de 108.094 (3.363 més que el 2022). És a dir, hi ha més carnets que habitants a la ciutat. Tanmateix, la memòria detalla que el nombre de persones diferents que va fer ús l’any passat del servei de préstec és d’un 21% de la població de la ciutat. I és que tot i haver-hi més de 100.000 carnets, només 21.409 persones van ser usuàries del servei de préstec el 2023.

251.985 llibres prestats

Per excel·lència, el tipus de document més prestat a les biblioteques són els llibres. L’any passat se’n van prestar 251.985 (dels 290.330 préstecs que es van fer en total), més que abans de la pandèmia, ja que el 2019 en van ser 224.386. La xifra també és un 13% superior pel que fa als llibres prestats el 2022.

De fet, la memòria apunta que «el préstec de llibres creix any rere any, en canvi el préstec de documents audiovisuals decreix gradualment i el de música, encara es manté». En aquest sentit, el préstec de pel·lícules i sèries es va reduir un 7%, mentre que la resta de documents, com música o revistes es van mantenir «pràcticament igual».

