El consum d’aigua dels abonats de Girona, Salt i Sarrià cau un 5% per la sequera

El consum que van fer els abonats a l’empresa d’aigües de Girona, Cicle de l’Aigua del Ter SA (Catsa) l’any passat va disminuir un 5% respecte al 2022 a causa de la sequera. Això és el que indica l’informe de gestió anual de l’empresa, que abasteix en baixa a Girona, Salt i Sarrià de Ter. En concret, entre els tres municipis els abonats van consumir 6.855.323 metres cúbics d’aigua el 2023, mentre que l’any anterior en van ser 7.198.643 metres cúbics.

A Girona, on hi ha el nombre d’abonats és més elevat, és on es va consumir una quantitat més gran d’aigua. El 2023 es van utilitzar 5.404.140 metres cúbics, baixant la xifra de 2022 un 5,23%, quan en van ser 5.687.043. Pel que fa a Salt, la baixada d’un any a un altre va ser del 3,94%. El 2023 es van consumir 1.212.795 metres cúbics d’aigua i el 2022 en van ser 1.260.545. Finalment, a Sarrià de Ter, on hi ha menys abonats, es van consumir 238.388 metres cúbics d’aigua durant l’any passat, amb un descens del 5,31% respecte al 2022 (251.062).

Per altra banda, el consum agregat dels municipis que s’abasteixen des de la xarxa de distribució en baixa del sistema de Girona es va reduir un 10,68% l’any passat. En total, són sis municipis i només un d’ells va augmentar el consum respecte al 2022. Es tracta d’Aiguaviva, on l’ús va pujar un 4% i es va situar als 144.548 metres cúbics.

En els altres cinc municipis, el consum va baixar. Allà on ho va fer més va ser a Fornells de la Selva, on va caure un 39,37% després de consumir 58.491 metres cúbics d’aigua. A Sant Julià de Ramis va caure un 16,82% amb un consum de 204.145 metres cúbics, mentre que a Bescanóes van consumir 213.364 metres cúbics amb una reducció del 12,66% respecte a l’any anterior. Per altra banda, a Vilablareix el consum va caure un 10,32% amb un consum de 173.520 metres cúbics i a Quart el descens va ser del 6,95% després de consumir 311.076 metres cúbics d’aigua.

Un rendiment del 78,37%

El rendiment de la xarxa durant el 2023 va ser del 78,37%, disminuint sensiblement respecte a l’any anterior, quan va ser del 80,91%. El rendiment de la xarxa indica l’eficàcia de les instal·lacions destinades a la de distribució d’aigua als abonats. Així, un rendiment baix significa que hi ha molts problemes relacionats amb pèrdues d’aigua a la xarxa, sigui per fuites grans o més petites. També pot estar relacionat amb un funcionament anormal dels comptadors, consums no mesurats o possibles furts d’aigua.

Segons l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya el rendiment de les xarxes d’arreu de Catalunya se situa al 78,5%, ja que es calcula que hi ha un 11,5% de consums no registrats i el 10% de fuites arreu del territori català. La mitjana espanyola és inferior, del 76,5%, igual que l’europea, que és del 75%. Tanmateix, es calcula que per tenir un rendiment òptim la xifra s’hauria de situar al voltant del 85%. Tot i així, també s’indica que el rendiment és dolent quan està per sota del 70%.

