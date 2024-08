Mor José García Rodríguez regidor a Vilablareix durant 16 anys

L'exregidor del PSC a l'Ajuntament de Vilablareix, José García Rodríguez, va morir dimecres als 60 anys quan estava de viatge a Ponferrada, tal com va avançar Ràdio Vilablareix. García havia estat regidor dels socialistes des de l'any 2007 i fins a l'any al maig de l'any passat, sempre encapçalant la llista del grup municipal al poble. De fet, durant aquests setze anys havia estat l'únic representant del partit a l'Ajuntament.

Mentrestant, en les últimes eleccions municipals, de maig de 2023, José García no va ser elegit com a regidor malgrat i presentar-se per cinquena vegada com a cap de llista. Amb el nom de Candidatura de Progrés-PSC, va ser la cinquena llista més votada, amb el 4,04% dels vots i quedant-se fora de tenir un regidor.