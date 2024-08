El rànquing més conegut del món manté la UdG entre les 900 millors universitats

És complicat competir contra el nivell de les universitats més conegudes dels Estats Units i el Regne Unit. Aquestes, habitualment, solen destacar en els rànquings que es fan per avaluar les universitats d'arreu del món, i així ho demostra, un any més, el prestigiós rànquing de Shanghai o ARWU (Classificació Acadèmica d'Universitats del Món, en les seves sigles en anglès), el llistat universitari internacional més conegut del món. Entre les dotze primeres posicions només s'hi troben centres nord-americans (deu i amb Harvard liderant la classificació) o britànics (dos).

Tanmateix, la Universitat de Girona pot presumir d'estar, un any més, dins aquest prestigiós llistat i ja és el sisè any consecutiu que hi és des que hi va aparèixer per primer cop l'any 2019. Concretament, se situa entre les posicions 801 i 900, com ha fet en les cinc edicions anteriors. L'ARWU té en compte diferents criteris per classificar les universitats, i n'analitza més de 2.500 (en el món n'hi ha més de 25.000), tot i que en el rànquing només apareixen les primeres mil.

Des de 2003 el rànquing de Shanghai és elaborat per Universitat de Jiao Tong, a Shanghai (Xina). El centre té en compte diferents elements per configurar la classificació com ara el nombre de docents i antics alumnes d'una universitat que han aconseguit un Premi Nobel o una medalla Fields (el guardó més important en matemàtiques). També es puntua els investigadors altament citats que estan a les plantilles de les institucions, publicacions rellevants que s'han fet, especialment de caràcter científic o natural, i el rendiment acadèmic per càpita d'una institució.

Com l'any passat, la UdG no suma punts pel que fa a docents o antics alumnes que han aconseguit el Nobel o una medalla Field. Tampoc en investigadors altament citats. Sí que en suma 4,4 d'un total de cent en un dels grups de publicacions rellevants, els mateixos que va sumar l'any passat. En canvi, en l'altre grup de publicacions rellevants en suma 22,8, una mica més que en la passada edició del rànquing, quan en va sumar. També en suma 22 (19,8 l'any passat) en rendiment acadèmic per càpita de la mateixa institució. De fet, en aquest últim apartat és la cinquena millor d'Espanya.

Entre les 30 millors d'Espanya

Per altra banda, el centre acadèmic gironí se situa entre les posicions 27 i 30 si només es tenen en compte universitats espanyoles. Aquesta és una posició molt semblant a la de l'any passat, quan estava entre la 28 i la 30. Això sí, en l'àmbit català és una de les pitjors, ja que només la Universitat Politècnica de Catalunya està dins el mateix grup (entre les posicions 27 i 30) que la UdG. Les altres, estan totes per sobre, amb la Universitat de Barcelona que lidera el rànquing estatal, situant-se, a més, entre les posicions 151 i 200 a escala mundial.

En tot cas, aquest any han entrat al rànquing de Shanghai 36 universitats espanyoles, dues menys que l'any passat. El 2022 n'hi havia una quarantena. La Rei Juan Carlos, de Madrid, i la Pablo de Olavide, de Sevilla, han desaparegut del llistat respecte al 2022.

Des de 2003, quan es va publicar per primera vegada el rànquing, la Universitat de Harvard és la que ha aparegut sempre en primera posició. Des de 2022, a més, la segona i la tercera del llistat també són institucions dels Estats Units: la Universitat de Stanford i l'Institut Tecnològic de Massachusetts. Així, cal viatjar fins a la quarta posició per trobar una universitat britànica, en aquest cas, la de Cambridge.