La UdG prioritza "el rendiment de coneixement" per sobre de l'econòmic en el Parc de Recerca i Innovació

La Universitat de Girona (UdG) prioritza "el rendiment del coneixement" per sobre de l'econòmic en la nova gestió del Parc de Recerca i Innovació. Des del mes de novembre la universitat ha encarregat la gestió de l'antic Parc Científic i Tecnològic a una nova fundació després que l'anterior entrés en concurs de creditors. El rector de la UdG, Quim Salvi, assegura a l'ACN que mentre ha durat el procés la prioritat era maximitzar els espais per treure'n el màxim rendiment econòmic i mostrar la viabilitat d'aquest equipament. Salvi confia que el nou projecte fomenti la creació de noves empreses per impulsar la recerca i la innovació i que, d'aquesta manera, hi hagi un major retorn al sector socioeconòmic.

A finals de setembre de l'any passat el jutjat va tancar el concurs de creditors del Parc Científic i Tecnològic després que la fundació que el gestionava fes fallida. Això va suposar que tots els edificis que no s'havien subhastat revertissin a la Universitat de Girona. En paral·lel, la UdG havia comprat l'edifici Giroemprèn que Banc de Santander havia comprat en la subhasta. Això fa que a dia d'avui, la UdG és propietària de "pràcticament el 100%" de tota la infraestructura del parc. Només hi ha un 35% de l'edifici H20 que és propietat de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA). El 65% restant, també és de la UdG.

El rector de la UdG, Quim Salvi. / Aleix Freixas / ACN

El rector de la universitat, Quim Salvi, explica que això suposa l'inici d'una "nova etapa" i per això han batejat l'antic Parc Científic com a Parc de Recerca i Innovació. A partir d'ara hi ha una nova fundació que s'encarregarà de la gestió d'aquest equipament per "recuperar l'energia del que havia estat el parc com a motor de desenvolupament" a la demarcació de Girona. Salvi veu poc probable que el parc acabi en una situació similar a la viscuda amb el concurs de creditors que va iniciar el 2015 i que va tancar vuit anys després.

El principal motiu és que la nova fundació "no té el deute" que hi havia per a la construcció del parc i tampoc és propietària dels edificis, només els gestiona. "L'escenari ha canviat molt", reafirma Salvi.

Prioritzar la innovació

Com a part de la nova etapa, el rector ha encarregat a la fundació que prioritzi el rendiment del coneixement per sobre del rendiment econòmic, com passava fins ara a causa del concurs. Salvi confia que la nova etapa serveixi perquè es tirin endavant projectes de recerca i innovació com a tronc vertebral i això impliqui la creació d'empreses que acabin generant un retorn al teixit socioeconòmic de la demarcació. "Cada euro invertit en universitats té un retorn de quatre euros per a la societat", afirma Quim Salvi.

Per això el rector de la UdG mostra la importància de tenir estructures com el Parc de Recerca i Innovació a la ciutat i afegeix una demanda a les administracions perquè donin ajudes. "Tan de bo hi hagi una nova convocatòria de grans inversions", declara el rector.

Més ajudes per a la recerca

Salvi recorda que l'actual parc es va tirar endavant amb un conjunt d'ajudes que donava l'Estat per impulsar parcs científics. Aquestes ajudes, però, s'havien de retornar al cap d'uns anys. En aquell moment, la UdG tenia el compromís del Govern en ajudar la universitat a retornar aquest deute. Amb l'esclat de la crisi econòmica, però, el compromís es va esvair i els deutes van acabar tocant de mort la fundació fins portar-la al concurs de creditors del 2015.

Per això, Salvi demana una nova convocatòria però més ben planificada per tal que les universitats no en quedin malparades. "Tan de bo tinguem molts recursos per ampliar el parc", insisteix el rector. A dia d'avui el Parc de Recerca i Innovació de la UdG compta amb més de 2.000 treballadors repartits entre els 140 agents que hi ha on s'inclouen empreses, grups de recerca i institucions, entre d'altres.