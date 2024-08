La Universitat de Girona (UdG) prioritza "el rendiment del coneixement" per sobre de l'econòmic en la nova gestió del Parc de Recerca i Innovació. Des del mes de novembre la universitat ha encarregat la gestió de l'antic Parc Científic i Tecnològic a una nova fundació després que l'anterior entrés en concurs de creditors. El rector de la UdG, Quim Salvi, assegura a l'ACN que mentre ha durat el procés la prioritat era maximitzar els espais per treure'n el màxim rendiment econòmic i mostrar la viabilitat d'aquest equipament. Salvi confia que el nou projecte fomenti la creació de noves empreses per impulsar la recerca i la innovació i que, d'aquesta manera, hi hagi un major retorn al sector socioeconòmic.