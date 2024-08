Denuncien manca de transparència a Salt amb les incompatibilitats laborals de l'antic cap de la Policia Local

La formació Unión Europa de Pensionistas de Salt ha denunciat a l’Ajuntament de Salt per la manca de transparència pel que fa a la gestió del cap de la Policia Local, Gregorio Martínez, que va deixar el càrrec i es va agafar una excedència per fer d’advocat l’1 de juny de 2023. El portaveu del partit, Antonio Rodríguez, afirma haver fet «tres instàncies» a l’Ajuntament perquè expliqués els motius pels quals Martínez incorria amb el règim d’incompatibilitats. I és que Rodríguez detalla que mentre era el cap de la Policia Local, també exercia d’advocat, fet pel qual «incomplia la llei».

A més, lamenta que tot i les tres instàncies entrades a l’Ajuntament no ha rebut resposta. Només la va rebre una vegada en un ple municipal per l’alcalde, Jordi Viñas, que va dir que traslladaria aquesta qüestió al departament de Recursos Humans per veure si s’havia produït algun tipus d’incompatibilitat.

Però les denúncies d’Unión Europa de Pensionistas no han acabat aquí. També han entrat dues queixes al síndic de greuges i Rodríguez assenyala que «s’estan estudiant altres accions».