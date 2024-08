Quart denúncia actes vandàlics a la piscina municipal

L'Ajuntament de Quart ha denunciat, a través de les xarxes socials, un seguit d'actes vandàlics que han tingut lloc en les últimes nits a les instal·lacions de la piscina municipal. Les càmeres de videovigilància instal·lades al recinte recentment han permès identificar un grup d'individus que van entrar a l'equipament durant diverses nits. En unes imatges es poden veure cinc persones al voltant de dos quarts d'una de la matinada d'entre diumenge i dilluns. També hi ha imatges de les deu de la nit de dimecres, on algunes persones es van llançar a la piscina.

L'Ajuntament detalla que, a part d'accedir al recinte fora de l'horari permès (l'obertura és entre les 10:30 i 20:30 hores), també s'ha malmès material i s'han realitzat actes incívics. Per tot això, el consistori i l'empresa que gestiona la piscina "es posaran a disposició del cos dels Mossos d'Esquadra per avaluar i prendre les actuacions pertinents a no ser que els infractors es presentin de forma voluntària a l'Ajuntament", es detalla a les xarxes.