Unes arrels dels arbres espatllen les canonades del carrer Narcís Blanch de Girona

Ja fa unes setmanes que la zona dels arbres i l’espai enjardinat que s’ubica carrer Narcís Blanch de Girona, davant La Caixa, està tancada i no s’hi pot accedir. Tot això, perquè les canonades d’aquest tram del carrer s’havien deteriorat i s’han d’arreglar, però fins a principis d’aquesta setmana no han començat els treballs de reparació. Tot això, perquè amb el pas del temps les arrels dels arbres de la vorera han deteriorat les canonades d’aquest tram de la via.

En concret, és el sector del carrer Narcís Blanch que es troba entre els carrers Migdia i Riu Llierca, al barri de Sant Pau. En la zona on s’han col·locat tanques hi ha una quinzena d’arbres, un dels quals talat. Tot i així, les seves arrels havien provocat avaries de les canonades, i és que una d’aquestes estava col·locada just a sota de les arrels. L’Ajuntament de Girona detalla que ara, l’empresa d’aigües, Catsa, executa les tasques per substituir una canonada de la xarxa municipal de distribució d’aigua potable de fibrociment de 150 mil·límetres (la que estava sota les arrels), i una altra de fosa dúctil, també de 150 mil·límetres.

De fet, si s’observen els forats realitzats per fer els treballs, es pot veure a simple vista aquestes canonades deteriorades, que ja s’han començat a substituir. Tot i així, no en tot el tram de la vorera està obert per fer les tasques. A part, les obres tampoc afecten als vehicles que fan el gir des del carrer Migdia cap al carrer Narcís Blanch. Sí que, en determinats moments, hi ha una màquina que treballa a la calçada, però a la pàgina web de l’Ajuntament no s’indica cap avís que el carrer estigui tallat.

No afecta al servei

Per altra banda, l’Ajuntament apunta que durant les obres que s’estan fent aquests dies «no s’ha afectat de forma permanent el subministrament d’aigua potable dels edificis que reben l’aigua» d’aquestes canonades que s’han de canviar en aquesta zona concreta de la ciutat. En tot cas, sí que hi ha hagut «alguns talls puntuals» que s’han comunicat «prèviament» als veïns i a les persones que tenen diferents negocis de la zona. El consistori també detalla que l’empresa d’aigües «preveu finalitzar l’obra la propera setmana».

