Es preveuen quotes mensuals d'entre 80 i 90 euros pels locals de la zona on es vol dinamitzar el comerç a Girona

Girona Centre Eix Comercial preveu quotes d’entre 80 i 90 euros mensuals pels establiments on està previst dinamitzar l'espai comercial d'una zona de la ciutat. Aquesta àrea circumscrita la plaça Catalunya i la plaça de la Independència, a banda i banda del riu Onyar. En tot cas, aquesta primera Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) encara s’ha de portar a votació entre tots aquests negocis implicats i una de les peculiaritats de l’àrea, si s’acaba aprovant, és que es finança a partir de quotes obligatòries de tots els establiments de la zona, hagin votat a favor o en contra (o no hagin votat).

La presidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, remarca que «no és una quota fixa», sinó que pot variar depenent de com es pugui dinamitzar comercialment aquesta àrea. «Si es volen fer menys coses, pot ser una quota flexible», específica, però també detalla que «normalment, tots els negocis que tenen l’objectiu de tirar endavant ho veuen bé». A més, afegeix que està «contenta de la forma com ha respost la gent». Tot i així, confessa que «arribar a tothom és difícil».

La votació, el 2025

A finals de gener d’aquest any, quan es va presentar l’APEU de Girona, es va dir que aquesta votació es faria durant el segon semestre de 2024, segurament, després de l’estiu. Tanmateix, Ramírez de Cartagena, explica que durant la planificació del projecte, i com passa amb molts altres, han sortit «traves». Per això, apunta com a nova data per la votació a principis de 2025. «No és que estigui mort», afirma, tot i que «els projectes s’han d’acabar».

En concret, l’àrea inclou 208 locals entre les places Independència i Catalunya, els carrers Santa Clara i de l’Argenteria, el pont de Pedra i la rambla de la Llibertat. Tanmateix, perquè el projecte sigui una realitat ha de tenir una participació en la votació de, com a mínim, el 50% del cens (una mica més d’un centenar de locals) i s’ha d’aprovar per majoria. El projecte està impulsat juntament entre Girona Centre Eix Comercial i l’Associació d’Hostaleria de Girona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona.

S’ha de tenir en compte que el sector engloba establiments de diferents tipus. Un 68% de comerços varis, com botigues de roba, de calçats, d’accessoris o joies. També un 25% de locals de restauració, siguin bars o restaurants, i un 7% de serveis. A part, hi ha una quarantena de negocis buits. Amb tota aquesta diversitat, quan Diari de Girona va parlar amb diferents comerciants a principis de febrer d’aquest any, no tots veien amb bons ulls pagar aquestes quotes.

Un projecte llarg

Girona Centre Eix Comercial ha treballat durant tots aquests mesos per tirar endavant l’APEU. Ara, s’ha «d’acabar de polir» el pla del projecte «per explicar-lo més concretament», diu Ramírez de Caratgena. El que volen, així, és que «més enllà dels nombres» s’expliqui el projecte d’una forma més «visual», amb l’objectiu de «vendre el producte pel qual encara no s’han acabat de decidir».

En paral·lel, s’estan acabant d’elaborar tots els estatuts en forma d’esborrany del projecte per si s’acaba aprovant l’àrea en la votació. També s’ha de presentar el projecte en si de l’APEU, el que «es vol fer durant els cinc anys» (el temps màxim que es pot allargar l’àrea) i l’Ajuntament de Girona, que col·labora activament en el projecte, han d’aprovar les ordenances. Girona Centre Eix Comercial ha de «presentar el pla a l’Ajuntament perquè es pugui aprovar abans de la votació». Abans, però, cal que el consistori hagi aprovat les ordenances. Tot és una feina lenta, reconeix Ramírez de Cartagena, perquè s’ha «d’ajustar bé el pla» que es vol fer, tot el que és «més concret del que es farà cada any».

Ramírez de Cartagena confia en el fet que en la votació que es faci, si tot va bé, a principis de 2025, s’aprovi l’APEU. Aquesta àrea és una de les grans apostes des que va agafar el càrrec de presidenta de l’entitat a principis de 2023. En cas contrari, però, afirma que el treball fet amb aquest projecte ha servit a l’entitat per «millorar moltíssim en el comerç», a part de tenir «més estudis» que no s’haguessin fet si no s’hagués volgut tirar endavant amb el projecte. «Serem més professionals», conclou.

