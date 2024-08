El PSC demana a Salellas "prémer l'accelerador en la gestió de la ciutat"

El PSC exigeix a l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, una gestió més "decidida i concreta", ja que després d'un any al govern, creuen que s'ha avançat poc en els projectes essencials per a Girona i, a més, s'han creat conflictes innecessaris amb la ciutadania, com en el cas de l'Institut Ermessenda, la peça de Montilivi i la retallada de línies d'I1 a la Baldufa, expliquen la portaveu Bea Esporrín i el regidor Maxi Fuentes.

Des del grup municipal reclamen una iniciativa del nou campus de salut Hospital Trueta que "respecti el consens ciutadà" i "eviti divisions que podrien ser perjudicials per al projecte més important de la ciutat en les pròximes dècades". P

el que fa a l'habitatge, demanen a l'ajuntament que es destinin vuit milions a donar resposta a la "crisi de l'habitatge que pateix la ciutat". Fuentes explica que això vol dir "duplicar els 4 milions acordats pel tripartit, tenint en compte que durant el primer any la quantitat pressupostada no ha arribat al milió previst". "Aquesta inversió, no només ajudaria a incrementar l'oferta d'habitatge social, sinó que també contribuiria a abaixar els lloguers", indica.

La reforma de la Creu

També veuen "prioritari" reprendre la reforma del carrer de la Creu, "un compromís electoral clau de l'alcalde i que encara està paralitzat", segons Esporrín. La regidora afegeix que "és imprescindible avançar en la reforma de l'entrada sud de Girona i l'eixamplament del centre". Finalment, Fuentes insta a Salellas a "escoltar a la ciutadania i treballar per projectes pendents molt importants i que han de trobar el consens amb els gironins i gironines que ara no ha aconseguit":