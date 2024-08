Salellas demana quatre punts clau per Girona al nou govern català

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha demanat al nou govern de la Generalitat que tracti amb «la importància que mereixen» quatre temes «cabdals» vinculats al futur del país, de les comarques gironines i, especialment, de la ciutat de Girona. Els va detallar a través de les xarxes socials i, de fet, tots ells són prioritaris per l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) de l'Ajuntament de Girona.

CAMPUS DE SALUT

Fa unes setmanes, en el balanç de les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament durant el curs polític 2023-2024, Salellas va posar el campus de Salut dins dels projectes prioritaris pel pròxim curs el campus de Salut. En la publicació, l’alcalde afirma que el campus de Salut «és el projecte més important» dels pròxims cinquanta anys a les comarques gironines i «una oportunitat única» per dinamitzar diferents barris de la ciutat com Santa Eugènia de Ter, Can Gibert del Pla i Sant Narcís. Tot i així, els veïns s’han posicionat frontalment a la modificació urbanística del sector i diferents entitats han presentat al·legacions.

Tanmateix, Salellas es mostra preocupat pel fet que el nou govern prioritzi abans el nou Hospital Clínic de Barcelona. Per això, confia en el fet que «els cants de sirena» d’aquest centre hospitalari a la Ciutat Condal «siguin infundats». «Més de 800.000 gironins i gironines el necessiten i ja fa massa anys que esperen», conclou l’alcalde sobre aquest «projecte irrenunciable».

HABITATGE

Un dels grans cavalls de batalla de l’equip de govern i, especialment de Guanyem, és l’habitatge. Salellas assegura que Girona «és una de les ciutats catalanes on el preu de l’habitatge ha pujat més en els últims anys». D’aquesta manera, Salellas creu que l’única manera de tenir habitatge «assequible» és augmentar el parc públic, com es fa a Girona, on s’han comprat «més de 50 pisos i cedit sòl municipal per construir-ne 186 més». També posa èmfasi en «limitar els habitatges d’ús turístic i perseguir els il·legals».

A part, afirma que s’ha de donar resposta a les situacions «d’emergència habitacional» i aquí diu que la Generalitat té la «responsabilitat» d’aportar tots els recursos que siguin necessaris per fer front al sensellarisme i afrontar el «degoteig» de desnonaments de llars vulnerables. Finalment, l’alcalde demana que el nou govern ha de fer un «pla integral» pel barri de Font de la Pólvora, que ha de donar resposta als «reptes socials i econòmics» d’aquest barri..

TERRITORI I ECONOMIA

Dins d’aquest paquet, l’alcalde exposa que «el futur de Girona i les comarques gironines passa pels trens-tram, pel nou Campus de Salut lligat a la UdG i per la reindustrialització del territori». Més enllà d’això, en aquest bloc ja no fa referència a cap més necessitat per la ciutat. Tanmateix, detalla que hi ha «macroprojectes» com el Hard Rock o els Jocs Olímpics d’hivern que ja han passat, i que ara el nou govern s’ha de bolcar «en millorar el transport públic» i potenciar la «creació de llocs de treball estables i de qualitat»..

LLENGUA CATALANA

L’equip de govern de Girona té com a una de les prioritats la llengua catalana. De fet, es va crear una regidoria destinada en aquest aspecte que porta Núria Riquelme (Junts). Així, a Salellas li preocupa el paper del nou govern envers la llengua i ho cataloga com una «línia vermella». I és que detalla que fa uns anys «la llengua era el punt de trobada de tot l’espectre catalanista», però «ara ja no». Per això, demana que es pugui garantir «el domini del català a l’escola pública», perquè això «significa garantir la igualtat d’oportunitats per a tothom».

Salellas conclou l’escrit a xarxes apuntant que tots quatre apartats són «temes essencials» i es mostra disposat a «cooperar» amb el nou govern de la Generalitat. De fet, dos d’aquests apartats, Habitatge i Territori, els porta la fins ara regidora del PSC a l’Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque. L’alcalde ja li va dir, durant el ple extraordinari en el qual va renunciar a l’acta de regidora, que esperava «treballar conjuntament» perquè aquests «temes clau» siguin realitat «tan aviat com sigui possible». n