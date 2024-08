El Museu d'Història de Girona licita la redacció d'un Pla d'Accessibilitat

El Museu d'Història de Girona ha tret a licitació el servei de redacció d'un Pla d'Accessibilitat. La contractació té un preu base de 4.961 euros (IVA inclòs), i l'empresa escollida comptarà amb cinc mesos per a executar les diferents tasques indicades en el ple de prescripcions tècniques ubicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

La tècnica de comunicació i activitats del Museu d'Història, Carme Irla, explica que es tracta d'un edifici que "ha tingut diferents usos al llarg del temps, el que li dona un valor afegit", però pel mateix motiu s'han trobat que existeixen "mancances" a escala d'accessibilitat. Posa d'exemple el seu ascensor, que comparteixen amb l'Arxiu Històric Municipal, i que no es pot utilitzar quan aquest el segon equipament està tancat.

Irla assegura que amb el Pla, seguint la Llei d'Accessibilitat de Catalunya, tenen l'objectiu de "deixar per escrit un diagnòstic i planificació gradual del Museu, per a detectar les mancances que té i com es poden arreglar". Així, segons s'indica en el ple tècnic, l'empresa escollida haurà de fer una primera visita a l'equipament per a avaluar "el context de les seves condicions d'accessibilitat tant física, com sensorial i cognitiva", a més de dur a terme dues activitats presencials, com recórrer les instal·lacions en cadira de rodes.

A continuació, haurà de redactar i categoritzar les actuacions necessàries a realitzar, mitjançant fitxes informatives que continguin aspectes com el nom de les millores, el grup que se'n beneficiaria i el pressupost, entre altres.

Pla d'etapes

Aquestes accions s'organitzaran en un pla d'etapes, que s'executarà entre 2025 i 2030.

La feina de l'empresa escollida no acaba aquí. També haurà d'establir "els procediments sistematitzats de revisió i detecció de problemes, amb caràcter preventiu i correctiu", com realitzar revisions periòdiques per comprovar aspectes com l'estat dels elements construïts.

El termini per a la presentació d'ofertes per aquesta licitació va finalitzar l'1 d'agost. La tècnica de comunicació i activitats del Museu assegura que han rebut "moltes propostes", i que un dels principals aspectes que es tindran en compte a l'hora d'escollir una empresa és el seu grau de coneixement en accessibilitat universal.

Adaptacions constants

El Museu d'Història fa anys que està en un procés de renovació per a millorar l'accessibilitat del seu edifici. Irla expressa que "es van implementant mesures correctives, però sempre t'has d'anar adaptant". Una de les noves propostes que la tècnica destaca és que estan treballant amb l'ONCE per a implementar un conjunt de visites dirigides a persones cegues: "Començarien sent exclusives per al col·lectiu, però després les volem obrir a tothom", assenyala.

D'altra banda, totes les visites guiades de l'equipament disposen d'un intèrpret en llengua de signes amb reserva prèvia i, des de 2022, també es disposa d'una audioguia.

