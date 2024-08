Divuit hores perdudes en cues de trànsit a Girona

Què es pot fer amb divuit hores? Per exemple, veure totes les pel·lícules d'El Senyor dels Anells i El Hobbit ( (la versió del cinema, ja si parlem de versió ampliada se superen les vint hores). També són dotze partits de futbol, sense comptar temps afegit ni pròrrogues, o escoltar en bucle una mica més de catorze vegades la novena simfonia de Beethoven. Per altra banda, divuit hores també són les que, de mitjana, van perdre els conductors que van sortir i entrar a la ciutat de Girona l’any passat. Almenys, aquesta és la conclusió a la qual ha arribat la consultora nord-americana INRIX, especialitzada en l’anàlisi del trànsit, després d’analitzar una sèrie de dades que s’especifiquen en un informe.

Aquesta consultora va publicar fa unes setmanes un llistat de les mil ciutats on els conductors perden més hores en embussos de trànsit. Girona se situa en la posició 609, amb aquestes divuit hores perdudes. No és per alarmar-se. No és la que més caos de trànsit acumula en el món. Tampoc la que més ho fa a Espanya, ni tan sols a Catalunya, però sí que aquest temps que els conductors perden pels col·lapses de circulació ha crescut en els últims anys.

Segons es detalla a l’informe, el creixement quant a retencions de trànsit en entrar i sortir de Girona ha estat del 3% respecte al 2022, quan els conductors van perdre una mica menys de 17,5 hores en embussos. L’impacte és més fort, però, si es compraren les xifres del 2019. És a dir, l’any abans de l’esclat de la pandèmia. I és que fa cinc anys no es va arribar a les 14 hores de retencions.

Per arribar a aquestes conclusions, INRIX usa dades de viatge anònim per identificar les rutes més freqüentades dels conductors i destinacions durant el seu trajecte i fins a arribar a un nucli cèntric de la ciutat. En aquest cas, segons indica l’informe, la velocitat mitjana dins el nucli cèntric analitzat per la consultora, en l’últim tram de viatge la velocitat és de 25 quilòmetres per hora de mitjana per vehicle. També indica que la diferència de velocitat entre el pic de les hores punta (primera hora del matí i última hora de la tarda) i la intensitat més baixa de trànsit és de vuit quilòmetres per hora. Tanmateix, aquí s’ha de tenir en compte que s’agafen viatges des de diferents localitats, com Blanes, Banyoles o Sabadell, fins a arribar a Girona. Així, durant el trajecte, aquests vehicles no tenen per què perdre temps de viatge fins a entrar a Girona. Per tant, aquesta velocitat oscil·len entre els 61 i el 69 quilòmetres per hora durant el trajecte.

Històricament, i segons es detalla en els informes de l’Ajuntament de Girona, on hi ha més intensitat de trànsit de mitjana diari és a l’encreuament entre els carrers Barcelona i Saragossa, a tocar de El Corte Inglés, sigui per sortir o entrar a la ciutat. També es registra un alt volum de circulació a l’encreuament entre l’avinguda Josep Tarradellas i el carrer Josep Viader, en direcció la rotonda de Santa Eugènia.

Per altra banda, els pics més alts en termes horaris es produeixen a primera hora del matí, quan la gent entra a treballar o els infants comencen el col·legi, i cap al vespre, quan ja s’acaba la jornada laboral. Per mesos, hi ha més trànsit durant l’hivern, mentre que els mesos d’estiu són els que menys trànsit hi ha a la ciutat, a causa que la gent té vacances i els infants no tenen classe.

Lidera Nova York

Girona ocupa la quinzena posició del rànquing si només es tenen en compte les ciutats espanyoles. En aquest sentit, lidera el llistat Barcelona (120 del món), on els conductors van perdre de mitjana 39 hores en cues per entrar i sortir de la ciutat. Madrid (136 del món) és la segona a escala estatal, amb 36 hores perdudes. Pel que fa al rànquing de ciutats catalanes, la Ciutat Comtal és la primera, seguida de Mataró (483 del món), amb 22 hores perdudes. En aquest cas, Girona és la tercera. En el llistat també apareixen dues altres ciutats de les comarques gironines: Blanes i Figueres. Pel que fa a la primera, es van perdre el 2023, de mitjana, 17 hores, situant-se en la posició 709 del rànquing global. A la ciutat de l’Alt Empordà, en canvi, es van perdre 16 hores, sent la 726 del món.

Totes aquestes ciutats, però, estan lluny de les 101 hores perdudes a Nova York, que lidera el llistat elaborat per INRIX. Completen el podi Londres, amb 99 hores perdudes en caos de trànsit, i París, amb 97 hores. També superen les 90 hores Ciutat de Mèxic, Chicago i Istanbul. De les vint primeres ciutats del llistat, només Nova York ha disminuït els embussos respecte al 2022. En canvi, si es compara amb les dades d’abans de la pandèmia, la cosa està més equilibrada, ja que hi ha nou ciutats on es disminueixen les cues de trànsit, mentre que en les altres onze puja.

