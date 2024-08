Girona busca ordenar el carrer Nou per garantir la seguretat de vianants, ciclistes i patinets

L'Ajuntament de Girona vol ordenar el carrer Nou per evitar que es creïn situacions de perill entre vianants, bicicletes i patinets. Aquí els panots de la vorera queden a la mateixa altura que les llambordes de la part central, i això fa que l'espai per a uns i altres es difumini. L'alcalde, Lluc Salellas, explica en una entrevista a l'ACN que s'està treballant una proposta per garantir que tothom pugui passar-hi "amb seguretat". També perquè el carrer Nou actua com a eix de connexió "natural" entre els barris i el centre històric, i hi transita molta gent. "Les bicicletes, per exemple, han de circular per la part central de llambordes i fer-ho a una determinada velocitat, tenint clar que la prioritat és del vianant", explica Salellas.

El carrer Nou de Girona uneix l'avinguda Jaume I amb el carrer Santa Clara, just a l'encreuament del pont de Pedra. Té una llargada d'uns 250 metres, amb botigues i comerços als baixos dels edificis. Diàriament, molts gironins -però també turistes- hi passen d'una punta a l'altra, perquè forma part d'un dels eixos de connexió entre diferents barris (l'Eixample, la Devesa, Sant Narcís, Santa Eugènia...) cap al centre de Girona.

Per aquí no hi poden circular vehicles -tan sols aquells que disposen d'una autorització especial- però sí que el fan servir vianants, bicicletes i patinets elèctrics. La morfologia del carrer Nou, però, fa que sigui un espai "amb un problema de mobilitat", com admet l'alcalde de Girona. Perquè la part de vorera i la central, on hi ha llambordes, queden al mateix nivell. I això fa que, sovint, els qui hi passen ho facin indistintament per un lloc o l'altre.

Un patinet passant entre vianants al carrer Nou de Girona / Marina López (ACN)

Ara, però, l'Ajuntament vol posar-hi ordre. "Volem treballar una proposta, que segurament necessitarà una mica de temps, per veure de quina manera ho podem fer", explica Lluc Salellas a l'ACN. "Del que es tracta és que totes les persones que hi circulen, ja sigui caminant, en bicicleta o en patinet elèctric, ho puguin fer amb seguretat i sense patir per la possibilitat que hi hagi un accident", hi afegeix.

De moment, l'alcalde de Girona no precisa de quina manera es gestionaran els diferents usos. "Estem buscant-ne la fórmula i ho hem de pensar bé", concreta Lluc Salellas. També, tenint clar que tant aquells qui van a peu, en bicicleta o bé en patinet "necessiten" aquest eix per arribar al centre. "Per tant, això s'ha de garantir", precisa l'alcalde.

"Ara bé, tothom ha de tenir clar, per exemple, que les bicicletes han d'anar per la part de llambordes del centre, fer-ho a una velocitat determinada i pedalant amb compte, perquè la prioritat és del vianant", hi afegeix l'alcalde. "Per tant, hem de veure quina intervenció fem al carrer Nou perquè cadascú sàpiga per on ha d'anar i com; i amb això és amb el que estem treballant", afirma Salellas.

Revisar les ordenances

Precisament, dins la bateria d'accions que inclou el pla de l'Ajuntament de Girona per fer compatible el turisme amb el dia a dia de la ciutadania, l'equip de govern vol revisar tant l'Ordenança Municipal de Civilitat com la de Circulació. L'objectiu, explica l'alcalde, és analitzar aquells punts que "tenen a veure amb la mobilitat al voltant del Barri Vell, i poder garantir més seguretat per als gironins i les gironines".

En el cas concret del carrer Nou, Lluc Salellas explica que, si bé l'actuació per ordenar-ne els usos "té a veure amb el turisme", no es tracta "només" d'això. Perquè, en aquest cas, el focus es troba amb com se'n gestiona la mobilitat. "Al capdavall, també és un eix de connexió per moltíssima gent que ve dels barris de Sant Narcís, de la Devesa o de Santa Eugènia, per posar-ne alguns exemples", conclou.