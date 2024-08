Comencen les obres per canviar la plaça Joan Brossa de Girona

Les màquines van entrar aquest dilluns a la plaça Joan Brossa de Girona per començar les tasques per transformar-la en un espai per a vianants amb parades d’autobús per anar a Salt. L’espai estava perimetrat des de feia dies a l’espera de l’inici de les obres en un punt, sota les vies, on fins fa oc hi havia hagut places de zona blava d’aparcament. Hores d’ara només es manté obert el carril bici que hi passa pel mig. L’indret està situat a tocar de la travessia del Carril, a prop del parc Central, el carrer Santa Eugènia i la plaça Poeta Marquina.

Les obres formen part del projecte per fer un carril bus ràpid entre Salt i Girona per les línies 3 i 4 d’autobús, que tindrà en la plaça Joan Brossa un dels seus extrems. A la plaça, a banda dels punts de parada del transport públic, també hi haurà places de càrrega i descàrrega.

Els treballs han de durar uns sis mesos i les afectacions, pel que fa a la mobilitat, seran poques, més enllà d’alguns talls en algun dels carrils de l’entorn.

La quarantena de places de zona blava d’aparcament que hi havia a la plaça es traslladaran a l’altra banda del parc Central. Serà al voltant dels carrers Bisbe Sivilla i Ibèria. Algunes seran de zona verda per respondre a una demanda veïnal, segons l’Ajuntament. Es pintaran abans d'acabar l'any.

Abans d’acabar les actuacions a la plaça Joan Brossa es preveu que comencin les de l’avinguda de Sant Narcís. L’actuació farà que, mentre durin les obres, la via només tingui un sentit de circulació. Els treballs consistiran a ampliar les voreres i retirar els blocs de formigó que es van col·locar per la pandèmia en el tram entre el passeig d’Olot i pràcticament el carrer Santa Eugènia. També s’ampliarà la corba de l’encreuament amb el passeig d’Olot per facilitar el gir dels autobusos.

A la ciutat de Girona, aquestes (plaça Joan Brossa i avinguda Sant Narcís) seran les dues grans obres del carril bus ràpid. Al terme municipal de Salt suposarà la construcció de dues rotondes al passeig d’Olot, l’eliminació d’un carril de trànsit ordinari per dedicar-lo exclusivament als autobusos.

Millora del servei

Les obres del carril bus ràpid es preveu que s’allarguin durant setze mesos, amb aquest corredor que començarà al voltant de l’Espai Gironès a Salt i acabarà a la plaça Joan Brossa de Girona.

Un cop entri en servei, el nou corredor farà que les tres línies que hi circulin (L3, L4 i L9), millorin el seu funcionament, a la vegada que es preveu un creixement el 40% amb la freqüència de pas i entre 200.000 i 400.000 nous passatgers.

