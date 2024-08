El PSC s'afegeix a la preocupació dels comerciants per la Zona de Baixes Emissions de Girona

El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi ha manifestat la seva preocupació per l'afectació que la implementació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) pot tenir sobre el teixit comercial i l'activitat econòmica de la ciutat. El projecte, proposat pel govern Salellas, ha generat inquietud entre els comerciants, especialment pel que fa a l'àmbit territorial de la ZBE i la manca de mesures alternatives que garanteixin la continuïtat de l'activitat econòmica.

Cristina Cots, regidora del PSC, ha destacat que “és fonamental i molt necessària la reducció de les emissions per millorar la qualitat de l'aire, i això ha de ser possible garantint la viabilitat del nostre comerç local.

La ZBE, tal com està plantejada, afecta directament zones com la Devesa i la Fira de Mostres, que són vitals per a l'activitat econòmica de la ciutat. Sense alternatives clares, estem posant en risc el mercat setmanal i l'activitat de la Fira."

La regidora també ha expressat la seva preocupació pel Barri Vell i La Copa: "El Barri Vell ja té el trànsit limitat, i afegir més restriccions pot ser contraproduent. A La Copa, impedir l'accés a l'aparcament gratuït dificultarà que molts treballadors puguin arribar a la seva feina. És absolutament necessari reforçar el transport públic i ampliar els aparcaments dissuasius abans d'implantar aquestes mesures."

Escoltar el sector comercial

Finalment, Cots ha subratllat la importància d'escoltar el sector comercial. "Els comerciants han de tenir veu en aquest procés. Cal garantir que es puguin habilitar més punts de càrrega i descàrrega per assegurar l'abastiment dels establiments.

La sostenibilitat ambiental és una prioritat, però també ho és la viabilitat econòmica de la nostra ciutat" ha conclòs.