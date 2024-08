L'Ajuntament de Girona vol ordenar el carrer Nou per evitar que es creïn situacions de perill entre vianants, bicicletes i patinets. Aquí els panots de la vorera queden a la mateixa altura que les llambordes de la part central, i això fa que l'espai per a uns i altres es difumini. L'alcalde, Lluc Salellas, explica en una entrevista a l'ACN que s'està treballant una proposta per garantir que tothom pugui passar-hi "amb seguretat". També perquè el carrer Nou actua com a eix de connexió "natural" entre els barris i el centre històric, i hi transita molta gent. "Les bicicletes, per exemple, han de circular per la part central de llambordes i fer-ho a una determinada velocitat, tenint clar que la prioritat és del vianant", explica Salellas.