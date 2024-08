Girona busca anticipar-se a «escenaris de col·lapse» per manca d'energia o aliments

L’Ajuntament de Girona ha encarregat un estudi per «anticipar possibles respostes a escenaris de col·lapse» tant a nivell energètic com d’aliments a l’Associació Research & Degrowth International. El document resultant vol servir per tenir clar la manera «d’enfrontar els escenaris de degradació ecològica i social, per tal de capacitar i justificar les decisions polítiques i socials que es prenguin» i per fer propostes «d’adaptació municipal a escenaris de menor disponibilitat de recursos a la ciutat de Girona».

L’import de licitació era de 18.743,71 euros i després que es presentessin cinc ofertes, l’adjudicatària escollida percebrà 18.731,61 euros, que haurà de presentar un estudi on hi haurà «propostes d’adaptació municipal a escenaris de menor disponibilitat de recursos». El document no ha de servir tan sols per evitar «caure en els pitjors escenaris socials i ecològics, sinó per definir i promoure accions favorables a l’adaptació i la resiliència en aquelles qüestions i variables crítiques pel desenvolupament de la vida i l’organització social».

A partir de la situació concreta, l’objectiu general de l’estudi és definir, explorar i proposar accions i mesures concretes per «afrontar i adaptar-se a escenaris plausibles de menor disponibilitat de recursos on s’entrecreuen l’escassetat energètica i de recursos bàsics per la vida, com l’aigua o aliments, i les manifestacions més evidents de les alteracions climàtiques». En resum, «accions i mesures que puguin ser adoptades a l’àmbit local» des de l’Ajuntament o iniciatives ciutadanes a les quals l’administració municipal pugui donar suport. Tot plegat per no caure en «en les pitjors dinàmiques ecològiques i socials».

La realització de l’estudi objecte del contracte permetrà revisar estratègies de l’Ajuntament de Girona per a la lluita contra el canvi climàtic, com és el Pla de transició ecosocial, el qual s’incorporarà en la revisió del Pla d’Acció pel clima i energia sostenible del Pacte d’Alcaldes, i impulsar les polítiques municipals més adequades davant un hipotètic escenari d’escassetat de recursos incorporant el concepte del post-creixement, en línia amb la declaració d’emergència climàtica proclamada pel Ple de l’Ajuntament 11 de novembre del 2019 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).