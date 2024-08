Girona estudia modificar el contracte de la concessió de l’aparcament del Trueta

L’Ajuntament de Girona vol posar ordre al contracte de la concessió de l’aparcament situat a tocar de l’hospital Josep Trueta, a la rotonda Vila de Perpinyà. Tot plegat després que es fes públic un estira-i-arronsa entre l’empresa concessionària una societat del Grup Mifas i l’Ajuntament per diferents aspectes econòmics.

Ara l’Ajuntament vol encarregar un informe que inclogui un estudi econòmic extern que calculi la rendibilitat econòmica de l’estacionament i també calcular els cànons i indemnitzacions als efectes de les possibles modificacions del contracte per la seva gestió d’acord amb determinades actuacions basades en informes jurídics.

Fa només unes setmanes, l’Ajuntament va requerir a la concessionària que adeqüés els preus a allò que establia el contracte en constatar que cobrava un 29,6% de més. En concret, havia d’aplicar una tarifa de 0,02 euros el minut que equivalia a 1,251724 euros l’hora però una inspecció va posar en relleu que la tarifa aplicada era de 0,027 euros el minut que equival a 1,62 euros l’hora.

Mentrestant des del Grup Mifas es van posar sobre la taula diferents aspectes per contrarestar aquesta acusació municipal. Per exemple, van recordar que se li van eliminar 116 de les 203 places inicials per la instal·lació de les consultes externes de l’hospital Josep Trueta al mig de l’aparcament. Això suposava que a Mifas se li pagava un cànon anual de 85.000 euros. Però aquesta indemnització durava deu anys i va acabar el juliol de l’any 2021. Des d’aleshores, no ha percebut aquesta compensació.

Ara l’Ajuntament ha decidit encarregar aquest estudi ja que sobre la taula hi ha la necessitat del Servei Català de la Salut de seguir amb les consultes externes de l’hospital a l’aparcament i, al mateix temps, la concessionària reclama una indemnització per tot el temps que no l’ha percebut perquè el conveni que permetia aquesta ocupació de l’espai va finalitzar.

Un segon aparcament analitzat

Aquest estacionament de l’hospital Josep Trueta però no és l’únic que es vol estudiar econòmicament. L’informe també haurà d’incloure un apartat sobre l’aparcament situat al subsol de la plaça Pompeu Fabra, als peus de la seu de la Generalitat. Es vol comprovar que les despeses de l’any 2023 de la concessió «són ajustades a les condicions i característiques de l’activitat i validar al mètode de càlcul de la rendibilitat de la concessió que la subàrea de mobilitat i via pública utilitza o proposar-ne un nou mètode de càlcul».

La concessionària, SABA, demana augments de les tarifes i l’Ajuntament, per acceptar els increments sol·licitats calcula que l’increment sol·licitat no sigui superior a l’IPC de l’any anterior, que la rendibilitat de la concessió no superi la rendibilitat esperada de la concessió i que la rendibilitat de la concessió no sigui superior a la rendibilitat inclosa en l’oferta de l’adjudicatari.

Per què no ho estudia l'Ajuntament?

Es considera que l’informe l’ha de realitzar una empresa externa perquè «el treball requereix d’una especialització tècnica en matèria econòmica i una dedicació intensa i exclusiva que no pot ser assumida actualment pel personal municipal, tant pel que fa al perfil tècnic especialitzat com pel que fa a la sobrecàrrega de treball que aquestes actuacions comporten i que suposarien un alentiment inassumible de l’activitat ordinària.» Es pagaran uns 12.000 euros.

