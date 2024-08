Girona neteja un espai públic de Font de la Pólvora

L’Ajuntament de Girona ha començat a netejar aquesta setmana l’espai públic situat entre el carrer del Pruner i el torrent de la Font de la Pólvora per l’alt volum de residus que hi havia en aquest punt. Un cop finalitzats els treballs de neteja i retirada de residus, es tancarà l’accés a l’espai amb unes pedres de grans dimensions per tal que els vehicles no puguin entrar-hi i abocar-hi residus. Està previst que les actuacions finalitzin el 18 de setembre, però podrien acabar ja a principis del pròxim mes davant el bon ritme dels treballs.

Es tracta d’un espai públic de 2.900 m2 que està situat darrere de l’escola bressol Cavall Fort, al final del carrer del Pruner, i que limita amb el torrent de la Font de la Pólvora. L’indret en qüestió era usat tradicionalment com a aparcament i amb el temps s’havia convertit en un punt d’abocament de residus com runa, ferralla, mobles i pneumàtics.

L'espai que s'està millorant. / Ajuntament de Girona

L’actuació que s’està duent a terme aquests dies consisteix a retirar tots els elements voluminosos que hi ha i transportar-los a la planta de reciclatge. Alhora, es netejarà l’espai perquè quedi en bones condicions.

Un cop fetes aquestes tasques, es procedirà a col·locar unes pedres de grans dimensions a l’accés amb vehicle de l’espai per tal d’evitar que l’indret torni a esdevenir un abocador de residus.

Dignificació de l'entorn

Gràcies a aquesta actuació es dignificarà l’entrada de l’escola bressol, sense presència de vehicles i residus, i se solucionarà el problema de salubritat i el risc d’incendi que suposava l’acumulació de residus en una zona propera al medi natural i a un centre educatiu.

Els treballs tenen un cost de 30.830,80 euros (IVA inclòs) i van a càrrec de l’empresa Elfsa Obres i Serveis S.L.