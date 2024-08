Salt manté la bonificació del 50% pel bus als joves de 16 a 25 anys que estudien fora del municipi

L’Ajuntament de Salt ja té oberta la convocatòria perquè els joves d’entre 16 i 25 anys empadronats al municipi i que cursen estudis reglats fora de la vila puguin sol·licitar una bonificació del 50% del cost del transport públic i facilitar així els desplaçaments fins al centre educatiu on estudien. La convocatòria es va obrir l’1 d’agost i estarà oberta fins al 30 de setemmbre. Una de les novetats d’enguany és que en comptes d’utilitzar la targeta T-MES, com es feia en els cursos precedents, es passarà a utilitzar la targeta T-JOVE que només caldrà recarregar cada tres mesos, en comptes d’haver-ho de fer mensualment com s’havia de fer en els cursos anteriors.

Aquesta bonificació la poden sol·licitar tots els estudiants entre 16 i 25 anys, inclosos els que compleixin els 16 anys durant el curs acadèmic, que cursin estudis reglats fora del municipi, ja sigui batxillerat, cicles formatius de grau mitjà o superior, estudis universitaris, així com a centres d’educació especial, sempre que siguin dins de les zones operants per part de l’ATM. L’Ajuntament de Salt manté la bonificació del 50% del títol de transport després que a principi d’any 2024 s’incrementés la bonificació del 40 al 50% amb el nou conveni signat amb l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Girona. Això suposa que els estudiants que compleixin els requisits i obtinguin la bonificació podran fer viatges il·limitats durant 90 dies per un cost de 24,50 euros, en un títol que és unipersonal i instranferible.

La T-JOVE té un cost de 98 euros i la bonificació de la meitat del preu per part del consistori saltenc redueix el cost fins als 49 euros, però durant aquest any l’Estat ha mantingut la seva bonificació del 50% que deixa el cost als 24,50 euros, un preu garantit fins al desembre d’aquest any i després quedarà a expenses del que decideixi el govern de Madrid. Els estudiants que disposin de la targeta T-MES de cursos anteriors i que ara sol·licitin la T-JOVE podran bescanviar-la gratuïtament, mentre que els nous usuaris hauran de pagar tres euros, en concepte del cost de la targeta.

En tot cas, l’Ajuntament de Salt manté el compromís de bonificació del 50% també durant el 2025. Habitualment, entre 150 i 180 alumnes saltencs que estudien fora del municipi sol·liciten la bonificació del transport públic per desplaçar-se fins al seu centre d’estudis. Els interessats poden sol·licitar la bonificació presencialment al registre general de l’Ajuntament a través de la cita prèvia que es pot sol·licitar a través del servei OAC360 als telèfons 972 23 65 76 o al 685 51 47 20 o fer la tramitació via telemàtica a través del registre electrònic.

Formulari

En qualsevol de les dues vies cal adjuntar al formulari de sol·licitud, una còpia del document d’identitat del sol·licitant, una còpia de la matrícula vigent on hi figuri el nom del centre, de l’estudiant i el curs que desenvoluparà durant l’any acadèmic en curs. En cas que el sol·licitant faci pràctiques dels estudis haurà també d’incorporar el conveni o document que acrediti que l’alumne realitza pràctiques fora de Salt fruit d’un curs reglat que estudia.

Des de l’Ajuntament de Salt, l’alcalde del municipi, Jordi Viñas, subratlla que “des del consistori seguim apostant per facilitar que els alumnes saltencs que cursen estudis reglats fora del poble tinguin una important bonificació per facilitar-los els desplaçaments fins al seus centres d’estudis, ja que entenem que la formació és clau per garantir un bon futur a aquests joves”.

Per la seva banda, la regidora de mobilitat, Mireia Valentí, emfatitza que “la bonificació del 50% de la T-JOVE també persegueix aprofundir amb un canvi de model necessari a la nostra societat que cada cop aposti més per un transport sostenible i abandoni cada cop més els mitjans de transport privat. I fer que els joves adquireixin l’hàbit de desplaçar-se amb transport públic és clau per a la mobilitat futura del municipi i tota l’àrea metropolitana”.