Una càmera caça un home abocant residus fora dels contenidors a Salt i el multen amb 400 euros

L.a Policia Local de Salt ha enxampat un home que va deixar munts de deixalles a fora d’uns contenidors i li ha clavat una multa de 400 euros. Els fets van tenir lloc al carrer Salvat-Papasseit i la gravació de càmeres que hi ha al carrer van ser clau per identificar-lo i per tenir una prova evident de la infracció. L’home és un treballador d’una empresa de fora del municipi i entre la brossa que va deixar a terra hi havia aïllant tèrmic.

Les càmeres són les que serveixen per identificar autors de delictes o furts però també per aquest tipus d’infraccions. Les càmeres que hi ha a l’entorn del pavelló també tenen una perspectiva dels contenidors. L’Ajuntament treballa amb la idea d’augmentar aquest tipus d’aparells i de controls, conscient que és una de les preocupacions i crítiques dels veïns sobre l’estat del municipi.

Dos casos recents més

Fonts municipals han assenyalat que estan tramitant dues sancions més per dues infraccions similars per abocar residus a l’exterior dels contenidors quant aquests no estaven plens. Els fets han tingut lloc també, les darreres setmanes i l’import de la multa serà també de 400 euros per cadascuna de les dues persones.

Des de l’Ajuntament saltenc han assenyalat que, en els darrers mesos, s’han detectat abocaments en punts de contenidors que estan al límit amb altres termes municipals.

Augment dels controls

Tot plegat forma part d’un augment del control a l’entorn dels contenidors per part de la Policia Local que va començar fa uns mesos. A finals de l’any passat, per exemple, es va multar una desena de ciutadans que deixaven les bosses d’escombraries fora dels contenidors en tant sols una setmana.

El cos policial va intensificar la vigilància en alguns punts del municipi per evitar que es produeixin aquestes acumulacions de residus. Així els agents van començar a fer controls de manera aleatòria per diversos sectors del municipi i també a diverses franges horàries amb la voluntat d’enxampar in fraganti els autors d’aquests abocaments.

A més a més, alguns agents van fer vigilància de paisà amb la voluntat d’eradicar aquesta pràctica incívica. L’ajut de les càmeres de videovigilància també formen part d’aquest augment del control. n alguns dels casos, la Policia va poder identificar l’infractor obrint la bossa de deixalles i trobant alguna documentació que palesava qui havia comès la infracció

Aquesta infracció comporta sancions de 400 euros o superiors si hi ha reincidència o algun element punible més, d’acord amb el que contempla l’ordenança municipal «en cas d’abandonament, abocament o eliminació incontrolada de qualsevol naturalesa i la constitució de dipòsits de residus».