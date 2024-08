Dues empreses faran els àpats de les escoles bressol de Girona per 910.000 euros en dos anys

Dues empreses es repartiran el pastís de la confecció dels àpats dels menjadors de les escoles bressol municipals de Girona. En total, percebran uns 900.000 euros per dos cursos. Per una banda, el servei de menjador escolar per a les escoles bressol Baldufa, l’Olivera i La Devesa s’ha adjudicat a l’empresa Planificació i Gestió Esportiva SL per 515.583 euros. Per altra banda, el servei de menjador escolar per a les escoles bressol Cavall Fort, El Pont, El Tren i Garbí anirà a càrrec de l’empresa Catering Vilanova que percebrà 394.378 euros.

A les escoles Baldufa, l’Olivera i La Devesa, compten amb una cuina totalment equipada. En canvi, les quatre escoles restants tant sols disposen d’office, un espai dedicat a la rebuda de l’aliment ja elaborat i on es pot emplatar i servir, així com fer tota la neteja del parament; però no disposa de l’equipament necessari per cuinar. Per això, l’Ajuntament va decidir dividir el concurs per a les empreses interessades en les dues tipologies. En total, l’import destinat és de 909.961 euros. Les dues empreses van fer una oferta que no rebaixava el màxim que podia assumir l’Ajuntament.

El contracte tindrà vigència durant els cursos escolars 2024-2025 i 2025-2026 amb una durada d’1 any i 10 mesos, per tal de fer-lo coincidir amb la finalització del curs al juny de 2026.

El contracte es podrà prorrogar dues anualitats successives, fins a un màxim global de 3 anys i 10 mesos. S’ha valorat determinar-la en 1 any i 10 mesos perquè es veu necessari que la prestació del servei coincideixi amb el calendari escolar, per «garantir la màxima qualitat i estabilitat del servei ofert a infants i famílies, i per evitar que les dificultats logístiques i organitzatives que podrien derivar-se d’un canvi de contractista es produeixin un cop iniciat el curs». Igualment es considera que la prestació del servei durant dos cursos ofereix un termini suficient a les empreses perquè consolidin l’estructura del servei i recuperin possibles inversions.

Més ús del menjador

L’actual contracte es podia prorrogar un any més, però diversos factors van portar l’Ajuntament ha fer el nou concurs que ha acabat amb l’elecció de les dues empreses. Per una banda, s’ha observat un augment de l’ús del servei per part de les famílies d’infants de segon any que, amb la gratuïtat de l’escolarització d’I2 veuen com a possibilitat assumir el cost del servei de menjador.

Més places

D’altra banda, aquest darrer curs s’han ampliat les places d’escoles bressol en alguns centres i repercuteix en la previsió de comensals anuals prevista i, alhora, a partir del curs vinent es deixa d’oferir el servei d’esmorzars a l’escola bressol Baldufa i, per tant, es dona un canvi significatiu en el servei contractat en un centre. A més, el mercat alimentari i els consums energètics han patit pujades significatives.

