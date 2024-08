La Fleca-Pastisseria Llausàs farà el pregó de la Festa Major de Sarrià

Els responsables de la fleca-pastisseria Llausàs seran els encarregats de llegir el pregó que servirà com a tret de sortida de la Festa Major de Sarrià de Ter. L’acte es farà el 5 de setembre, a les nou del vespre, davant de l’Ajuntament. Tot seguit hi haurà havaneres amb Port Bo i cremat per a tothom gràcies l’AV La Rasa. També es comptarà amb la presència dels Gegants de Sarrià. La fleca, amb seu a la placeta de la Font i amb inicis al carrer Major, ha celebrat recentment els 140 anys d’obertura amb una festa.

El pregó servirà com a inici de quatre dies d’activitats festives que ja hauran tingut en el mateix dijous 5 de setembre els primers actes de la programació, com ara un concurs de dibuix i urban sketchers.

Barraques

L’endemà hi haurà el festival CantaUnTros amb actuacions de Marta Shanti, Paxòfon, Alverd Oliva i Madamme Mustash, una caminada nocturna i nit de barraques amb Felparipé, Pelat i Pelut, Carmen 113 i Dj Eivi.

El 7 de setembre hi haurà activitats familiars, vermut, botifarrada, sevillanes, sardanes, escalada, ball, concurs de botifarra, sopar jove i una segona nit de barraques amb Combos de l’escola de música Sarriart i alumnes de l’INS Sarrià, Funktory, Orquestra Maribel i Dj Ariza.

El darrer dia de la Festa Major hi haurà una passejada en bicicleta, ofici solemne exhibició de trial d’Arnau Farré, una arrossada popular, jocs gegants i el concert i ball de Festa Major al pavelló municipal a càrrec de l’Orquestra Himalaya.