Girona fa una prova pilot i ampliarà la zona de vianants de la plaça Catalunya durant un mes i mig

Girona ampliarà temporalment les zones de vianants de la plaça de Catalunya i del passeig de Ramon Berenguer II 'Cap d’Estopes', com a prova pilot. L'acció es durà a terme en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat i s'allargarà unes setmanes per avaluar la convivència de la mesura. Segons explica el consistori en un comunicat, l'objectiu és guanyar espai per als vianants i millorar la qualitat ambiental. A partir del 18 de setembre i durant un mes i mig tallaran el pas de vehicles del vial oest de la plaça. La tinenta d'alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana de Girona, Cristina Andreu, remarca que és "un pas més" cap a la reforma d'aquest espai, un dels "grans projectes de ciutat del govern municipal".

Del 18 de setembre al 3 de novembre, el vial oest de la plaça Catalunya serà per a vianants. Així, es podrà accedir directament per la banda oest a la part central de la plaça d'una manera més segura, ja que actualment s'han de creuar els passos de vianants. El sector de la plaça de Catalunya i de l'avinguda de Sant Francesc registra més de 12.000 desplaçaments diaris a peu.

"La nostra voluntat és assajar la pacificació d'espais públics actualment monopolitzats pel vehicle privat per tal d'estudiar-ne l'impacte en la mobilitat i fer-la permanent sempre que els resultats de la prova pilot siguin positius. En el cas de la plaça de Catalunya, aquesta actuació és un pas més cap a la seva reforma, un dels 64 grans projectes de ciutat del govern municipal, ha explicat Andreu.

L'Ajuntament exposa que aquesta mesura també facilitarà la mobilitat en bicicleta per la zona. Circulant pel vial tancat al trànsit es podrà accedir directament a l'estació de la Girocleta des del carrer de Joan Maragall i la plaça de Pompeu Fabra sense la necessitat de fer la volta a la plaça.

El tall obligarà a desviar els vehicles procedents del lateral nord de la plaça de Catalunya per l'avinguda de Sant Francesc.

Pel que fa als estacionaments que hi ha en el vial que es tallarà, les places destinades a persones amb targeta de mobilitat reduïda es traslladaran a la plaça Pompeu Fabra, davant la seu de la Generalitat. Tot i això, mantindran alguns dels pàrquings, igual que el reservat de l'hotel Casa Cacau, a l'extrem del vial tancat. També traslladaran els contenidors de residus al passeig del General Mendoza.

Amb aquests canvis, l'L12 modificarà el seu recorregut. Els busos no circularan per la plaça Independència i el carrer Santa Clara, sinó que des de l'avinguda Ramon Folch seguiran per la Gran Via de Jaume I, la plaça Pompeu Fabra i la plaça Catalunya, on recuperarà la seva ruta habitual cap al Barri Vell. Consegüentment, suprimiran les parades del carrer Santa Clara i de la plaça Catalunya i pararà al número 38 de la Gran Via de Jaume I (davant la subdelegació del govern espanyol) i al número 1 de la plaça Pompeu Fabra (davant la seu de la Generalitat).

Millores en l'entorn escolar

Per altra banda, del 16 al 30 de setembre tallaran la circulació de vehicles d'un dels vials del passeig de Ramon Berenguer II; en concret, el més proper a l'escola Àgora.

Durant aquestes dues setmanes, els vehicles procedents del carrer Empúries no podran girar pel passeig Ramon Berenguer II i seran desviats cap al carrer de la Mare de Déu del Mont. Tanmateix, sí que podran accedir al gual que hi ha en aquest vial des del carrer Santiago Sobrequés i Vidal.

En aquest cas, l'L5 del bus urbà modificarà el recorregut durant aquests dies. Des de la plaça de Salt, seguirà el seu itinerari pel carrer Riu Güell i, per tant, no circularà ni s'aturarà a les parades dels carrers Can Pau Birol i Empúries i de la plaça Empúries. Per contra, crearan dues parades noves: a l'encreuament del carrer Riu Güell amb el carrer València i abans de la rotonda del carrer Riu Güell.