La UdG reclama a Educació facilitar als universitaris que vulguin plegar puguin passar a un cicle formatiu

El rector de la Universitat de Girona (UdG), Quim Salvi, demana al Departament d'Educació facilitar les "passeres" que permetin estudiants de grau que volen deixar la carrera puguin saltar a un cicle formatiu. Salvi assegura que la UdG ja compta amb dos graus que tenen aquesta eina, però demana ampliar-ho a més estudis. El rector afirma que aquesta mesura permetria reduir "l'abandonament escolar" després que alguns estudiants deixin la carrera a mig curs i pleguin de la seva etapa formativa. A partir d'aquesta eina de convalidació, els estudiants podrien canviar a un cicle formatiu amb facilitat i garantir que aquells qui no troben la seva sortida laboral a la universitat, ho facin a la formació professional.

La Universitat de Girona (UdG) considera essencial el vincle que ha de tenir el món universitari amb el de la formació professional. El rector recorda que hi ha "moltes empreses" que necessiten aquests estudiants amb coneixements de formació professional i que suposen un complement molt positiu a aquells que tenen formació universitària.

Per això celebra l'aposta que ha fet el Govern en els últims anys per fomentar aquest tipus d'educació superior i així cobrir els percentatges que necessita el teixit productiu català. A més, Salvi assegura que "a mesura que hi hagi més estudiants amb cicles formatius, també n'hi haurà més que voldran seguir formant-se amb un grau".

De fet, el rector assegura que hi ha estudis de la UdG on els matriculats provinents de la formació professional arriben al 30%. Sobretot passa en estudis de l'Escola Politècnica Superior. Salvi apunta que des de la UdG han intentat "crear passeres" per facilitar la matrícula d'alumnes de cicles formatius a la universitat.

El rector de la UdG, Quim Salvi. / Aleix Freixas / ACN

Reduir l'abandonament escolar

Ara, però, el rector es marca un nou objectiu: fer que aquestes passeres siguin "reversibles" i que igual que es facilita el traspàs dels cicles formatius a la universitat també es faci en l'altra direcció. "Aquells estudiants que comencem primer de carrera i la volen deixar, no poden anar a fer un cicle formatiu", lamenta Salvi. Per això la Universitat de Girona ha explorat aquesta doble via i ja té dues carreres on els estudiants que no veuen clar seguir endavant amb el grau tenen facilitats per canviar-se a la formació professional.

Segons Salvi, això suposaria "una reducció important de l'abandonament escolar" que hi ha a la universitat, ja que els alumnes podrien deixar la carrera però seguir formant-se en un cicle formatiu. Per això, el rector demana al Departament d'Educació poder estendre aquesta prova pilot que han fet a altres estudis i garantir que tots puguin tenir una sortida.

Nous estudis

En paral·lel a aquesta "passera" que demana el rector de la UdG, la universitat ja prepara el nou curs acadèmic que començarà amb l'estrena d'un grau nou: Global Studies. Serà una carrera que es farà íntegrament en anglès i que permetrà "donar una visió internacional de qüestions globals". Quim Salvi apunta que els futurs graduats tindran "més competències per moure's en un entorn globalitzat".

Aquesta carrera que incorpora la UdG se suma al grau de Moda que van estrenar el curs anterior i també al de Logística que van estrenar fa poc. La idea de la universitat és anar incorporant nous estudis "amb comptagotes" perquè recorda que "els recursos són limitats i limitants". Per això assegura que estudien moltes propostes per fer noves formacions, però cal analitzar bé quins recursos humans i d'espai caldran per tirar endavant els nous estudis.

Per això una de les estratègies que tira endavant la UdG en els últims anys és apostar per les dobles titulacions. Quim Salvi assegura que ja n'hi ha "més d'una dotzena" i representa "una oportunitat" perquè en molts casos suposa un estalvi de recursos. El motiu és que si s'implementa una doble titulació, es permet oferir nous estudis però en molts casos partint de recursos que ja existeixen.