53 aspirants a un dels vint pisos per a estudiants a Salt

Un total de 53 persones es van inscriure al sorteig per optar a un dels pisos destinats al col·lectiu d’estudiants que oferia l’Ajuntament de Salt. Ja s’han fet públic els noms i s’està contactant amb els vint afortunats.

Els beneficiaris pagaran 220 euros per l’habitació i 60 més en concepte de subministraments, entre els quals s’inclou l’internet. En cas que la demanda superés el nombre de places disponibles, tal com ha passat, l’Ajuntament preveïa uns criteris de punts per tal de determinar qui podia quedar-se amb una de les habitacions dels pisos, tots ells de titularitat municipal.

El primer criteri que es tenia en compte és si els estudis són a Salt. En aquest cas, s’atorgaven tres punts a l’aspirant, mentre que si són a Girona, eren dos i si eren a una altra localitat es donava un punt.

També es tenia en compte la durada dels estudis. En cas que siguin més de dos anys es donaven tres punts, si són dos anys se’n donaven dos i per uns estudis inferiors a dos anys l’aspirant comptava amb un punt.

Les bases del concurs també estableixen que fins a la formalització del contracte d’arrendament no es garantirà la plaça i en cas que no comparèixer s’entendrà que com a renúncia tàcita que permetrà passarà donar la plaça a la següent persona de la llista d’espera del sorteig.

Des de l’Ajuntament es va assenyalar, en obrir-se la convocatòria, que accions com aquesta «permeten reforçar Salt com a vila universitària».