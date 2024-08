L’Arxiu Municipal de Girona s'enriqueix amb la donació de prop de 19.000 fotografies de Francesc Terradas i Josep Antoni Arrayás

L’Arxiu Municipal de Girona ha formalitzat aquests dies la donació dels fons de Francesc Terradas Martínez i el de Josep Antoni Arrayás Díaz, després d’haver fet un primer tractament i valoració al llarg d’aquest any. Els dos comprenen un total de 18.657 fotografies i en conjunt abasten les dècades dels 60 a 80 del segle passat.

Francesc Terradas Martínez (1928-2012) fou conegut per la seva faceta de fotògraf i dinamitzador cultural, sobretot en l’àmbit esportiu. Nascut a Girona el 14 de febrer de 1928, era mecànic ajustador de professió, però ja de ben jove es va aficionar al món de la fotografia i va ser precisament la seva perícia com a fotògraf que va propiciar la seva vinculació amb el diari El Punt. Durant molts anys va fer fotografies dels equips de futbol, però també de tots aquells esdeveniments socials i culturals que captaven el seu interès. El seu fons fotogràfic, que abraça el període cronològic 1960-1980, conté imatges de caràcter documental de diversos esports, curses i caminades populars, celebracions d’aplecs del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG), diferents actes de les Fires de Girona i de la festa de Pedret, així com cantades d’havaneres i ballades de sardanes.

Gràcies al seu fill, Francesc Terradas Espona, l’Arxiu Municipal de Girona va ingressar una part del fons el 5 de maig de 2023, que es completà amb una segona donació el 15 de setembre del mateix any, fins a sumar un total de 17.635 fotografies. Ara s’ha signat l’acord de donació que inclou la regulació dels drets, el tractament i l’ús de la documentació.

Aquests dies també s’ha formalitzat una altra donació, en aquest cas de 1.022 fotografies realitzades per Josep Antoni Arrayás (1929-1994) a les dècades dels 70 i 80 del segle passat. Aquest conjunt inclou reportatges de partits de futbol, retrats de nus, fotografia eròtica comercial, fotografia publicitària i proves per a fotografia de concurs. Les imatges han estat donades pel fill de l’autor, Francesc Arrayás Reixach, que anteriorment ja havia fet la donació d’un conjunt de 13 pel·lícules en format Súper-8 filmades pel seu pare.

Nascut a Madrid el 1929, Josep Antoni Arrayás Díaz va arribar a Girona als 18 anys per fer el servei militar i s’hi instal·là definitivament. Era aficionat a la fotografia i creà a casa seva el seu propi laboratori, on revelava les seves obres, algunes de les quals van ser premiades, com el reportatge de les Festes de Primavera del 1969. Era membre de la junta de l’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Girona (AFIC) i va realitzar diverses filmacions amb una càmera Súper 8, principalment pel·lícules de caràcter familiar, però també algunes amb una intenció documental, com la de la visita de Josep Tarradellas a l'exposició “Girona, Temps de Flors” de l’any 1978.

El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), un cop feta la valoració dels dos fons, elaborarà el pla de tractament per a cadascun, que inclourà la catalogació i la digitalització, i permetrà posar-los a disposició del públic a través del web del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions en un termini màxim de 2 anys.