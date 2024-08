Un conductor gironí begut xoca amb un camió a Saragossa, fuig i causa un altre accident en deixar restes de la furgoneta a la via

La Guàrdia Civil investiga un conductor gironí per un triple delicte contra la seguretat viària després de col·lidir amb un camió i va fugir del lloc del sinistre deixant dues portes de la seva furgoneta a la calçada. Això va provocar un nou accident d'un altre vehicle articulat minuts més tard. A més, va donar positiu en alcohol.

L'investigat va abandonar el lloc de l'accident amb la furgoneta en condicions pèssimes i amb una nena a l'interior del vehicle.

Els fets van succeir el 29 de maig passat al quilòmetre 185,500 de l'A-2, al terme municipal d'Ariza (Saragossa). L'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil de Sòria va localitzar més tard la furgoneta en una àrea de servei, on estava sent carregada en una grua, i en aquest lloc hi havia el conductor, un home de 45 anys i resident a Girona, al costat de la seva filla, de 14.

Allà, davant dels símptomes que presentava el conductor, se li va practicar la prova d'alcoholèmia amb un resultat positiu de 0,55 mil·ligrams per litre. Aquesta patrulla va realitzar totes les gestions pertinents per a la seva remissió a l'Equip de Recerca que, un cop analitzats tots els indicis del sinistre i l'estat del conductor, van procedir a investigar aquesta persona per tres suposats delictes contra la Seguretat Viària, i es va correspondre a donar resultat positiu en alcoholèmia estant involucrat en un sinistre vial, per posar en risc la vida de la seva filla, en circular amb el vehicle en condicions insegures i per originar un greu risc per a la circulació, ja que va abandonar restes del vehicle sense retirar-los o avisar els serveis d'emergències.

Finalitzada la investigació, van intentar localitzar el presumpte autor d'aquests fets, el qual resideix a Girona. Per això van sol·licitar el suport de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Girona, agents que van procedir a la seva localització i investigació pels tres suposats delictes. Les diligències un cop finalitzades per la Unitat de Recerca de Seguretat Viària (UNIS), van ser posades a disposició judicial.