Salt acaba els treballs de millora a la pista del pavelló poliesportiu

Aquesta setmana s'han acabat els treballs de reparació i millora de la pista del pavelló poliesportiu de Salt que s'han realitzat durant aquest estiu i han suposat una inversió superior als 40.500 euros. En concret, les tasques que s'han realitzat a la pista han consistit en la reparació i substitució d'algunes zones del parquet que es trobaven en mal estat per unes de noves que garanteixin la pràctica esportiva de qualsevol dels esports que s'hi practiquen. Això ha suposat que es fes el polit de la pista, es repintessin totes les línies dels diversos esports que utilitzen l'equipament municipal i, finalment, s'ha envernissat.

Un cop acabats els treballs de millora de la pista poliesportiva es preveu que a partir de dilluns els clubs i entitats que fan ús del pavelló municipal ja puguin realitzar els entrenaments i la pràctica esportiva com és habitual. Aquestes feines a la pista culminen tot un seguit de millores que s'han fet a la instal·lació municipal des de principi d'estiu. Així per exemple, es fa actuar a la coberta per valor de 20.500 euros que han permès arreglar amb les filtracions d'aigua que patia l'equipament en els dies de pluja, un fet important ara que s'ha refet part del terra de la pista, polit i repintat.

El regidor d'esports, Jordi Subils, assenyala que "tot el seguit d'actuacions de millora al pavelló perquè calia fer-ho per garantir una bona pràctica esportiva per als centenars d'usuaris dels clubs i entitats que fan ús de l'equipament esportiu i perquè el foment de l'esport a qualsevol etapa de la vida és un dels objectius d'aquest govern municipal".

Cistelles

En paral·lel, es van renovar diversos elements de les cistelles de la pista central que es van estrenar per la fase final del Campionat de Catalunya U-18, que va acollir el municipi de Salt en el mes d'abril. A més, es va instal·lar un segon marcador al pavelló, amb un cost superior als 3.000 euros, i ja hi ha la previsió per instal·lar un tercer marcador durant l'any que ve. A banda d'aquestes qüestions referents a la pràctica esportiva, des de l'àrea d'esports també s'ha impulsat la implantació de zona wifi per tal de complir així amb les normatives de la Federació Espanyola de Bàsquet i s'ha continuat amb el sanejament de les aigües en contra de la legionel·la.

En aquest sentit, l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, detalla que "aquestes millores estaven previstes en el pla de mandat del govern i cal recordar que continuem avançant el procés per licitar en els mesos vinents la nova pista polivalent a la zona esportiva del Pla que donarà noves possibilitats a clubs i entitats, així com les millores fetes abans de l'estiu amb la renovació de tot l'enllumenat del camp de futbol del Pla.”