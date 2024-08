Salt tallarà un tram del vial lateral de Països Catalans a partir de dilluns

L’avenç de les obres del projecte del Bus Ràpid Catalunya (BRCAT) comportaran que a partir del dilluns vinent es talli el tram del vial lateral del passeig Països Catalans des del carrer Esteve Vila i fins passat el carrer Pere Coll i Guitó. Això comportarà que el carrer Pere Coll i Guitó es converteixi en un carrer sense sortida i s’indicarà que només sigui accessible per als veïns i negocis que tenen gual en aquest tram de carrer. Així, l’accés al carrer només es podrà fer de manera provisional des del carrer Major i per sortir s’haurà d’anar en direcció al carrer Major i agafar el carrer Miquel de Palol. De moment, però, es manté obert l’accés des d’Esteve Vila cap al passeig Països Catalans, en direcció cap a Bescanó.

L’empresa adjudicatària calcula que els treballs en aquest lateral poden allargar-se unes tres setmanes. Avui mateix es farà un bustiatge d’una carta informativa als veïns més propers afectats per aquest nou tall de trànsit per les obres del BRCAT per informar-los dels canvis que suposarà el tall i nova mobilitat que es generarà al sector per aquest tall provisional.

Més treballs del BRCAT

En l’àmbit entre el carrer Mercè Rodoreda i el sector del Mercat Municipal és un dels dos sectors en què s’ha treballat des de l’inici de les obres, que es va produir de manera efectiva durant el mes de juliol.

En el sector a tocar del Mercat Municipal cobert, com ja s’havia anunciat a la prèvia de l’inici dels treballs, les obres s’han centrat ara en l’execució d’una rotonda provisional i des de fa uns dies que s’han iniciat als treballs al vial lateral de Països Catalans, a tocar dels carrers Greco, Esteve Vila i Marquès de Camps, on el projecte preveu fer-hi un espai per a vianants. Com ja s’havia recollit en el projecte del govern català i anunciat a la prèvia de començar l’obra, els treballs han afectat una dotzena d’arbres del sector on ara s’hi treballa. Cal tenir en compte que el projecte del govern català ja preveu que en diversos àmbits del projecte es plantarà arbrat nou i hi ha l’acord per mantenir el màxim possible l’arbrat ja existent i en bon estat, sempre que ho permeti el projecte.

A tocar del mercat, els treballs ara se centren en la definició de la vorera i part exterior de la nova rotonda que hi preveu el projecte. En aquest tram també s’ha de confeccionar un nou carril bici a la zona arbrada que discorre per davant del pavelló i fins a l’alçada del supermercat i des d’aquest punt el carril bici continuarà pel centre de la calçada. A falta de detallar diverses qüestions tècniques del projecte es preveu que l’execució del nou carril bici.

Canvis de trànsit per facilitar accés al mercat

Des de finals de juliol es va procedir a canviar de manera provisional el sentit de circulació del carrer Àngel Guimerà, entre Marquès de Camps i el carrer Picasso, amb l’objectiu d’afavorir l’accés al Mercat Municipal Cobert, en especial, si en algun moment els treballs del BRCAT impedeixen el gir a l’esquerra per als vehicles que circulen per Països Catalans en direcció a Girona, que és el recorregut més habitual pels vehicles que provenen de Bescanó o Anglès o des de l’autopista per accedir a l’apartament dle Mercat Municipal i supermercat.

Durant les primeres setmanes del canvi de sentit, la Policia Local de Salt fa una bona valoració del que ha suposat, per bé que es farà seguiment tenint en compte que ens trobem en el mes d’agost i molts veïns i veïnes poden ser fora del municipi. Des del mercat, els marxants entenen que l’opció de girar el sentit de circulació d’un tram d’Àngel Guimerà és l’opció més intuïtiva per accedir al pàrquing del mercat municipal i al supermercat que hi ha al seu interior, si en algun moment no es pot fer l’actual gir a l’esquerre des de Països Catalans.

Així, si en algun moment els treballs no permeten fer el gir a l’esquerre des de Països Catalunya, els conductors es podran dirigir des de Marquès de Camps –direcció al carrer Major- per girar a la dreta pel carrer Àngel Guimerà i des del carrer Picasso poder accedir a la rampa d’aparcament del Mercat Municipal i el supermercat.

Nova rotonda a l’Estació Jove

És en aquest sector de l’Estació Jove on les obres han avançat més ràpidament en aquestes primeres setmanes de treballs i de fet ja és visible una part exterior de la nova rotonda que hi haurà en aquest punt del passeig Països Catalans i la seva entrega cap al carrer Josep Irla. Les obres en aquest punt, també han permès ja confeccionar un tram del vial que restarà un cop acabada l’obra a tocar dels habitatges per permetre l’accés als guals i just abans de la nova plaça que hi haurà a tot el sector.

El vial ja s’ha deixat marcat des del carrer Irla i fins al carrer Cervantes i ara es troba en execució l’obra entre el carrer Irla i fins al carrer Ramón y Cajal. L’empresa adjudicatària de l’obra detalla que aquesta segona part de vial es preveu deixar enllestida en una setmana o deu dies i que es deixarà per una fase més avançada del projecte l’asfaltatge final del vial. Aquests treballs obliguen que els veïns del sector no puguin entrar ni sortir dels guals entre les 8 del matí i les 19 hores de la tarda, com s’indica en els cartells que es van instal·lar als guals afectats.

Malgrat ser una obra de la Generalitat de Catalunya, des del consistori manté reunions setmanals amb els responsables per poder seguir l’evolució de les obres i s’ha confeccionat la plana web de l'Ajuntament i on s’expliquen bona part dels treballs que està previst que s’executin fins a finals del 2025.