Desallotgen 60 veïns de tres blocs de pisos per l'esfondrament del sostre d'un primer pis a Salt

Els Bombers han desallotjat 60 veïns de tres blocs de pisos del passatge Roger de Llúria per l'esfondrament del sostre del primer pis i també el terra del segon pis. Segons informa el cos, que hi ha enviat 4 dotacions, s'ha decidit de forma preventiva evacuar els veïns dels habitatges de banda i banda. El SEM ha atès una persona i s'està a l'espera dels tècnics municipals per fer una valoració.