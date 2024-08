Nova mobilització veïnal per defensar la zona verda del parc Jordi Vilamitjana

Desenes de veïns dels barris de Santa Eugènia de Ter, Can Gibert del Pla i Sant Narcís s'han concentrat aquest dissabte a la tarda al parc Jordi Vilamitjana de Girona per reclamar que aquest espai es mantingui com a zona verda i no s’hi urbanitzi. Música en directe i exhibicions de freestyle, skate o rollers a les pistes de l’skatepark van amenitzar la mobilització, amb què l’Assemblea d’Entitats en Defensa del Parc J. Vilamitjana volia posar de manifest la diversitat d’usos lúdics i esportius que es desenvolupen actualment en aquest espai i que ara veuen perillar per una modificació del Pla General d’Ordenació Urbana. S’hi podien veure pancartes com «el parc no es toca» o «volem natural, no més edificis». En un punt del parc s’explicava el projecte que podria afectar el parc i es recollien signatures per intentar evitar-ho.

Al juny, l’Ajuntament va aprovar aquesta modificació que preveu que s’hi aixequi un edifici de set pisos i 347 habitatges amb l’objectiu de «reordenar» el sector on s’ha de construir el futur Campus de Salut i el nou hospital Josep Trueta.

Fins ara, l’espai del parc estava definit com a zona verda, però després de la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana passarà a ser zona residencial, amb 150 habitatges de protecció oficial. L’espai de zona verda «no es perd», segons l’Ajuntament, i es reconfigurarà passant a una zona de 57.012,24 metres quadrats a l’espai paral·lel a la riera Marroc, al costat del Mas Bellsolà.

Tot i que l’Assemblea d’Entitats en Defensa del Parc defensa la necessitat del nou Trueta, s’oposa a la desaparició de l’actual parc Jordi Vilamitjana, ja que els veïns consideren que es un espai verd «consolidat» i «molt utilitzat».

A més, les entitats consideren que amb l’arribada dels veïns del nou bloc de pisos que s’hi vol construir, creixerà encara més la densitat de població d’una zona de la ciutat on ja hi ha molta pressió demogràfica.

La protesta d’ahir és un pas més en la mobilització que es va iniciar el passat 23 de juliol, quan uns 400 veïns de la zona es van manifestar des de Can Ninetes, al barri de Santa Eugènia, fins l’Ajuntament per acompanyar els representants de l’Assemblea d’Entitats en Defensa del Parc Jordi Vilamitjana.

Un cop a la plaça del Vi, membres de la plataforma es van reunir amb els dos regidors de barri, Sergi Font (Santa Eugènia) i Amy Sabaly (Can Gibert), i van entregar al consistori les al·legacions contra la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Girona n. 83, referent al Campus de Salut i que afectaria aquest parc.