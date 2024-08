Reallotgen els veïns d'un dels tres blocs de pisos desallotjats per l'esfondrament del terra d'un primer pis a Salt

Els veïns del bloc ubicat al número 3 del carrer Greco de Salt (Gironès) han pogut tornar a casa als volts de les quatre de la tarda aquest dissabte, després que l'esfondrament del terra d'un primer pis del bloc del costat (el número 1 del passatge Roger de Llúria) obligués a desallotjar-los. Tal com han informat els Bombers, l'incident s'ha produït a quarts d'una i s'ha decidit de forma preventiva evacuar un total de 60 veïns de tres edificis: l'afectat i els dos del costat. La previsió és que els veïns que encara esperen tornar a casa puguin fer-ho "aviat", després que una empresa constructora que ja està treballant hagi apuntalat la part de l'edifici afectada per assegurar l'edifici.

Un any i mig després de l'incendi als baixos del número 1 del passatge Roger de Llúria, un nou incident a l'edifici ha tornat a obligar els bombers a desallotjar-lo per seguretat. De fet, els dos incidents estan relacionats perquè "han estat les obres per reforçar les estructures que van quedar afectades després del foc les que han provocat el col·lapse i l'esfondrament del terra del primer pis". Així ho ha explicat el bomber cap de guàrdia de la Regió d'Emergències de Girona, Ferran Julià.

El cos ha rebut l'avís de l'incident a quarts d'una i s'hi ha desplaçat amb cinc dotacions. En aquest moment, s'ha procedit "de forma preventiva" a desallotjar els veïns del bloc afectat i dels dos adjacents. En totals, han hagut de sortir dels habitatges prop de 60 persones. No hi ha hagut ferits, però el SEM ha atès una persona que estava sobre el terra que s'ha esfondrat "però pràcticament no ha patit danys".

La previsió, segons informen fonts municipals, és que els veïns del bloc afectat i l'annex al mateix passatge Roger de Llúria puguin tornar "aviat" a casa. A hores d'ara, una empresa de construcció hi està fent "treballs d'urgència" pe apuntalar la zona abans no es reallotgi l'edifici. Aquests treballs permetran que gairebé tothom torni a casa. Segons ha informat l'Ajuntament, els únics veïns que hauran de buscar una alternativa d'habitatge fins que no se solucioni definitivament el problema són els del pis afectat.

Said Ghana és un dels veïns afectats que era a casa en el moment de l'esfondrament. "Hem sentit un soroll molt fort i al cap de poc els Bombers ens han fet sortir", ha explicat. "Ara esperem fins que ens diguin quan podrem tornar a casa". Un altre veí del bloc, Reinero Fuentes, ha lamentat "haver d'estar fora de casa sense haver menjat res i amb la calor que fa". Fuentes era treballant en el moment del col·lapse i s'ha vist sorprès quan intentava tornar a casa. Ambdós veïns lamentaven aquest segon incident després de l'incendi el març de l'any passat.