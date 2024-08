Lleuger descens del nombre de visites de viatgers a la Unitat de Salut Internacional de Salt durant el primer semestre

La Unitat de Salut Internacional de l'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) ha registrat un lleuger descens del nombre de visites ateses durant el primer semestre de l'any respecte al 2023. Des del gener fins al juny, la unitat va atendre l'any passat 2.951 visites que enguany han caigut lleugerament fins a les 2.908, un 1,5% menys. Les proporcions de viatgers es mantenen: gairebé 8 de cada 10 pacients demanen visita per un viatge de plaer, mentre que el 18% es traslladen al seu país d'origen per veure la família i el 4% restant es desplacen per motius de feina o cooperació. I ha crescut el nombre de viatgers a destins del sud-est asiàtic i l'Amèrica Llatina mentre minva l'interès per l'Àfrica i l'índia.

L'activitat a la Unitat de Salut Internacional de l'hospital Santa Caterina es comença a recuperar després de l'impacte de la pandèmia de la covid-19, que va frenar dràsticament el nombre de viatgers. Si el primer semestre del 2021 la consulta va atendre 1.258 visites de pacients que planejaven un viatge, el 2022 aquesta xifra ja es va enfilar fins a les 1.982 visites. Una xifra que representa un augment del 57,5%.

Aquestes vistes a la Unitat de Salut Internacional de Salt van continuar enfilant-se l'any passat, sempre durant el primer semestre de gener a juny, fins a assolir les 2.951. Un augment que va representar una pujada del 134,6% respecte del 2021, coincidint amb la represa progressiva dels viatges després de l'impacte de la covid, i un 48,9% més que l'any anterior.

Enguany, tot i que les visites han baixat lleugerament respecte a l'any passat (un 1,5% menys, passant de 2.951 a les 2.908 actuals de gener a juny), són un 46,7% més que el primer semestre del 2022 i un 131,2% més que les registrades el 2021 en aquest mateix període.

La majoria són turistes i es visiten al juliol

El que sí que es manté força estable des de fa anys és la proporció entre modalitat de viatgers. El responsable de la Unitat de Salut Internacional de l'hospital Santa Caterina de Salt, Ramon Dalmau, detalla que mentre que gairebé 8 de cada 10 pacients demanen visita per un viatge turístic, la resta es traslladen al seu país d'origen per veure la família (18%) i amb menor mesura els professionals es desplacen per motius de feina o cooperació (4%).

I també es manté al llarg dels anys els mesos en què més pacients interessats a viatjar passen per la consulta de la Unitat de Salut Internacional de l'hospital Santa Caterina de Salt. En concert, el juliol és el mes que registra un pic més alt. El 2021 es van atendre 367 visites aquest mes; el 2022, 662, i el 2023, 788. Els mesos que es van atendre més visites després del juliol van ser juny (777) i el setembre (717), el 2021; el novembre (358) i desembre (337), el 2022 i els mesos d'octubre (597) i juny (579), l'any passat.

De moment, aquest 2024 ha registrat el nombre més elevat de visites el mes de juny amb 733. La resta de mesos han atès de gener a maig un total de 491, 348, 320, 401 i 615 visites respectivament. A l'espera d'obtenir les dades definitives de les visites fetes aquest estiu, s'espera que el juliol torni a posicionar-se com el mes amb més visites seguint la tendència dels anys anteriors.

Creix l'interès pel sud-est asiàtic i l'Amèrica Llatina

Des de la Unitat de Salut Internacional de l'hospital Santa Caterina han detectat que ha crescut el nombre de viatgers que es desplacen a destins del sud-est asiàtic i l'Amèrica Llatina. "Veiem un augment de viatges cap a Indonèsia i els països del sud-est asiàtic en general, perquè són destins tranquils a escala política", detalla el doctor Ramon Dalmau. "Argentina, Brasil, Perú són els destins més freqüents de l'Amèrica Llatina, amb un increment notable de viatgers a Colòmbia aquest any", relata.

En canvi, la unitat ha registrat un descens de l'interès per l'Àfrica i l'índia. "Pràcticament, no hi ha viatger que vagin a Egipte, quan abans era un destí habitual", revela el responsable de la Unitat de Salut Internacional de l'hospital Santa Caterina, que afegeix que "sí que es mantenen els destins típics de safari com Kènia i Tanzània".

Una pacient, informant-se de quines vacunes necessita abans de viatjar. / Ariadna Reche

Vacunar-se abans de viatjar

Abans de desplaçar-se a qualsevol d'aquests destins, és imprescindible passar per la Unitat de Salut Internacional per protegir-se de qualsevol malaltia que es pugui contraure al destí. En concret, "per viatjar a l'Amèrica Llatina cal posar-se la vacuna de la febre groga, present a tot el continent menys a Xile i, des d'aquest any, també sense presència a l'Argentina". També és una vacuna necessària per viatjar a l'Àfrica subsahariana. Enguany, a Salt se n'han posat 910 d'aquest tipus des de principis d'any.

La vacuna de la febre groga és obligatòria per entrar a alguns països igual que ho és la de la meningitis tetravalent, amb presència sobretot també a l'Àfrica subsahariana. "Són dues malalties amb risc vital per les que es pot negar l'entrada a un país si no es porta la vacuna", explica el doctor Ramon Dalmau. La Unitat de Salut Internacional també subministra vacunes per altres malalties com el dengue o el chikungunya.

A banda, hi ha altres malalties com la malària per les que no es disposa de cap vacuna, però sí que, segons descriu el doctor, "hi ha un antibiòtic antiparasitari que mentre es pren evita que si et pica un mosquit amb el paràsit de la malària, es reprodueixi dins del cos". Una altra de les malalties que tampoc tenen vacuna és el Zika, perillós sobretot per dones embarassades perquè pot provocar una anomalia fetal.

Protegir-se del mosquit i beure aigua embotellada

De totes maneres, tant si es disposa d'una vacuna com si no, des de la Unitat de Salut Internacional de Salt insisteixen en la importància de protegir-se de les picades de mosquits en ambdós casos. "Podem dir que el mosquit és l'animal més perillós del món ara mateix, perquè és transmissor d'epidèmies del moment com el dengue o el Zika", adverteix el doctor Dalmau.

En aquest sentit, explica que "és important posar-se sempre repel·lent de mosquits, evitar posar-se perfums i també posar-se roba amb colors vistosos perquè el mosquit és com les abelles: se sent atret pels aromes i els colors de les flors".

També recomanen protegir-se de les malalties que poden contraure's per ingesta d'aigua o aliments. "Les diarrees, de menor o major gravetat, són molt freqüents per la falta d'higiene del país de destí", afirma el doctor Dalmau, que detalla que "són gèrmens que empassem sobretot perquè la persona que prepara els aliments al destí no s'hagi fet una bona higiene de mans". Per això, alerta que és important "veure només aigua embotellada, evitar glaçons i gelats i no menjar res cru, ni cap fruita que s'hagi pelat".