La meva vida des que tinc esclerosi múltiple

L’esclerosi múltiple ha significat un canvi profund en tots els aspectes de la meva vida. Tot va començar amb brots de visió borrosa, que van fer que agafés la baixa de la feina sense tenir un diagnòstic clar. Els metges m’asseguraven que aquests brots havien de tenir una causa, però després de moltes proves, no aconseguien trobar res concret. Finalment, una punció medul·lar va confirmar el diagnòstic.

Tot i això, vaig intentar continuar amb la meva rutina. Recordo que un diumenge vaig córrer una mitja marató, i tres dies després, dimecres, el neuròleg em va diagnosticar esclerosi múltiple. Al principi, vaig negar la realitat i vaig continuar vivint com si res no hagués canviat. Malgrat estar de baixa, no volia renunciar a l’esport, que sempre havia estat una part essencial de la meva vida.

Després d’uns 10 o 12 mesos, els símptomes van empitjorar. A més de la vista borrosa, vaig començar a perdre l’equilibri, la coordinació, i la fatiga es va convertir en una companya constant. Aquell moment va ser un dels més durs de la meva vida. Sentia que tot allò que considerava les meves virtuts s’esvaïa, i això em va generar una gran inseguretat.

Per sort, la meva parella, que ha estat al meu costat durant més de 15 anys, em va ajudar a veure que tenia altres virtuts que desconeixia. Amb el seu suport, he arribat a fer coses que mai hauria imaginat. He deixat enrere moltes de les meves passions, com el bàsquet o les activitats a l’aire lliure, com anar a la platja o a la muntanya. No obstant això, he descobert noves experiències que m’han donat una perspectiva diferent de la vida.

Viure el dia a dia

Valoro molt tot el que tinc: un fill del qual estic immensament orgullós, que em recorda a mi de petit, però en una versió millorada, i tot el que he aconseguit juntament amb la Rosa, la meva parella. No faig grans plans de futur, sinó que em concentro en viure el dia a dia, valorant cada moment i cada situació.

