Deu concursos es van haver de declarar deserts el darrer any a Girona

L’Ajuntament de Girona va haver de declarar deserts deu concursos públics perquè o bé cap empresa no presentar una oferta o bé perquè es van haver de descarta les propostes presentades perquè no compliment amb els requisits que es demanaven en les condicions per adjudicar el contracte del servei. Molts cops es tracta de lots concrets dins d’un contracte que abarca diferents paquets.

El cas que representava un major import correspon al subministrament d’un sistema informàtic per a la gestió tributària i recaptació i serveis accessoris que sortia a licitació per un import màxim de 801.261,22 euros. El segon pel que fa a la quantitat del preu de sortida feia referència a l’objectiu de fer unes obres relatives a un projecte de condicionament de l’espai entorn de la cisterna del Castell de Montjuïc com a espai escènic a l’aire lliure i l’adequació del camí d’accés. No era el primer cop que la licitació quedava sense cap pretendent.

Els altres casos van ser el serveis de vigilància de seguretat privada (sense armes) i personal auxiliar de serveis per als diferents esdeveniments i activitats de la ciutat de Girona, els serveis de recollida i centre d’acollida d’animals de Girona i serveis d’educació i socialització, el servei d’activitats de lleure educatiu d’arts plàstiques i de creativitat, esportives, tecnològiques i de robòtica educativa i de batucada per a infants d’educació infantil i primària de Girona , el subministrament i servei pel control de plagues i malalties del verd urbà, el subministrament i servei d’instal·lació especialitzada dels components necessaris per al funcionament de 12 motors del Teatre Municipal, el subministrament de deu vehicles elèctrics nous per a la prestació de serveis de competència municipal de les diferents àrees i/o serveis que formen part de l’ajuntament i el Subministrament en règim d’arrendament, sense opció a compra, de cabines sanitàries químiques portàtils (estàndards i adaptades), amb els corresponents serveis de neteges i buidatges; i mòduls prefabricats (sanitaris, camerinos i auxiliars) per als diferents esdeveniments i activitats que es realitzen anualment a la ciutat de Girona, i finalment, el subministrament de les actualitzacions del programari CAD Microstation.

El fet que es declari desert el concurs provoca diversos entrebancs a l’Ajuntament. Per exemple, que s’hagi de demanat a l’empresa que fins aquell moment feia el servei, que el continui fent, pagant-li per cada una de les actuacions. En altres casos provoca que una obra no es pugui executar i s’hagi d’apujar el preu i fer un segon concurs per trobar una empresa.

