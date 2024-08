Girona va multar, l’any passat, quatre empreses per incomplir el contracte

L’Ajuntament de Girona va sancionar quatre empreses, l’any passat, per incomplir alguna de les condicions dels contractes que havien signat després de guanyar un concurs públic. Les multes van dels 1.000 als 8.500 euros i els imports es calculen en base a un percentatge del preu del contracte o en base a les hores o dies passats del màxim permès per entregar algun material.

La penalització més quantiosa correspon a l’empresa concessionària encarregada del manteniment de les fonts ornamentals del parc Central i del parc Migdia, Brocoli SL. Se li van aplicar dues sancions, cadascuna per 4.257,07 euros, en considerar que no complir amb tots els requisits del contracte de conservació de les fonts. Val a dir que el manteniment d’aquestes dues fonts, que sempre sol sortir a concurs conjuntament, ja ha provocat penalitzacions en altres ocasions.

Entrega fora de termini

El subministrament, mitjançant el sistema d’arrendament operatiu, de quatre vehicles per a la policia municipal de Girona, va generar una penalització de 5.517,83 euros a l’adjudicatària, Autos Iglesias SL. Es va aprovar la sanció per l’incompliment per la demora de part del material en un total de 53 dies. El dia següent a la finalització del termini d’execució del contracte era el 21 de maig de 2023 i la data de l’acta de recepció del subministrament va ser de 13 de juliol de 2023. Quantificant les penalitats per demora en un import diari de 104,11 euros, que multiplicat als 53 dies ascendeixen a un import total de 5.517,83 euros.

El tercer cas correspon a una penalització per una demora de 3.436 hores en l’execució dels treballs ordenants el dia 26 d’octubre de l’any 2022. En concret, sobre un servei de manteniment correctiu i preventiu de sots i flonjalls del paviment asfàltic. Es va començar a comptar a partir del dia de la notificació de l’incompliment a l’empresa OSG Serveis Grup SLU, el 28 d’octubre de 2022 i es va acabar el servei el 20 de març de 2023. Tenint en compte que l’actuació va ascendir a un import de 1.028,80 euros, es va aplicar una penalització d’1,0288 euro (un 1%) per cada hora de retard; en total 3.534,96 euros.

Calefacció i grups electrògens

L’última penalització és a l’empresa Societat Catalana de Petrolis SA per un incompliment en el subministrament de gasoil C per a calefacció i gasoil B per a grups electrògens pels diferents equipaments municipals de l’Ajuntament de Girona. Es va fixar l’import de la penalitat en 1.565,75 euros que corresponen a l’1% del preu del contracte, entès que el pressupost base de licitació era de 156.574,64 euros.

Aquestes resolucions porten implícit el seguiment d’un procediment, que en moltes ocasions requereix de la intervenció d’altres òrgans a banda de l’Ajuntament, com és el cas, per exemple, de la Comissió Jurídica Assessora quan existeix oposició en la resolució dels contractes.

