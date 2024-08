El PSC denuncia que la recollida de residus a Girona no funciona a causa de la manca de supervisió del govern

El PSC- Girona pel Canvi ha denunciat que "el funcionament de la recollida de residus" no funciona a causa de la manca de supervisió del govern de la ciutat. els socialistes assenyalen que han "detectat durant les últimes setmanes que a diferents punts de la ciutat hi ha una manca generalitzada de neteja" i que es deu "a un mal funcionament del servei de recollida d’escombraries i neteja viària".

El PSC recorda que l'any passat el govern municipal va apujar gairebé un 26% la taxa d'escombraries. "L'augment de la taxa va ser significatiu per la ciutadania de Girona, i hauria de comportar un bon servei, però estem rebent moltíssimes crítiques de ciutadans i ciutadanes que veuen amb preocupació que hi ha més brutícia que mai. A més, és molt probable que el 2024 l’Ajuntament torni a pujar la taxa sense que s’hagi realitzat cap millora del servei” ha dit la portaveu del grup Bea Esporrín.

El grup socialista ha denunciat que l'empresa de neteja "no té prou elements per dur a terme de forma satisfactòria el servei": les rutes no estan ben dimensionades i, sobretot en el porta a porta, són massa llargues, l'empresa no té prou vehicles i això comporta que per segons quines rutes s’acabin barrejant fraccions, apunta. També que les "freqüències de recollida són insuficients i mal distribuïdes", continua. “Aquestes qüestions afecten no només la qualitat del servei de neteja, sinó també la qualitat de vida dels nostres ciutadans” ha remarcat la regidora Carla Aguilera.

Tot això ha causat que hi hagi zones de Girona en les que hi ha papereres i contenidors desbordats, provocant una gran acumulació de residus que causa un impacte visual que deteriora la imatge de la ciutat.

"No pot ser que el govern de la ciutat no sigui capaç de gestionar aquest servei. Demanem que es contracti una empresa externa que faci el control de qualitat de la recollida d’escombraries i neteja viària, com es fa amb la neteja dels edificis municipals, per tal d’assegurar que el servei de neteja es presta correctament” ha conclòs Esporrín.